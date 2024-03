La Ragusa-Catania: dopo 24 anni, si attende ancora. E intanto, gli incidenti continuano

Sono passati 24 anni da quando si parlò seriamente, per la prima volta, della realizzazione della Ragusa-Catania, un’opera infrastrutturale ritenuta fondamentale per il nostro territorio, ma che ancora attende, fra rinvii, bandi di gara andati deserti e non ultimo l’adeguamento del prezziario per il nuovo bando, che dovrebbe essere ripubblicato a giorni.

Intanto però, gli incidenti stradali continuano. L’ultimo, in ordine di tempo, si è verificato mercoledì: due camion hanno avuto un impatto piuttosto grave, l’arteria è rimasta chiusa per ore e i due conducenti dei mezzi sono rimasti feriti.

Quanto sangue ancora su questa strada? E’ evidente come sia necessaria questa strada a cui però nessuno sembra interessarsi sul serio, se non a parole. I cittadini la vogliono, a parole la vogliono anche i politici, ma qualcosa sempre la blocca.

Il bando con il prezziario rivisto è atteso per i primi giorni di questo mese. Speriamo bene visto che già il vecchio bando era stato rinviato per tre volte di fila. Sono passati quindi 24 anni e, ancora oggi, siamo ancora senza un chilometro di strada rinnovata.

La denuncia arriva dal presidente di Ragusa in Movimento Mario Chiavola.

© Riproduzione riservata