Il big match: la Reggina corsara a Ragusa. Gli amaranto battono gli azzurri con un gol al 90′

La Reggina corsara sul campo del Ragusa. Segna un gol al 90’ e porta via tre punti pesanti. Per il Ragusa, che aveva concluso bene il 2025, ancora una battuta d’arresto che rischia di incidere pesantemente sul prosieguo del campionato e sul cammino – ancora lungo – verso una possibile salvezza.

L’avversario era di tutto rispetto: quella Reggina dal passato glorioso che fino a 15 anni fa militava in serie A dove è riuscita persino a conquistare un decimo posto assoluto. Una squadra che ha disputato numerose stagioni in serie B e serie C e che ora è scivolata tra i Dilettanti, con il chiaro intento di ritrovare presto i fasti di un tempo.

La squadra azzurra nulla ha potuto contro gli avversari in maglia amaranto, chiaramente più attrezzati e più motivati. Un solo gol è bastato per chiudere la partita e la Reggina l’ha segnato proprio al 90’, poco prima del fischio finale, con un bel tiro di Girasole. Un Ragusa davvero sfortunato, quindi, che aveva saputo tener testa agli avversari difendendosi bene e provando più volte la via del gol-. Se avesse ottenuto almeno un pareggio oggi il Ragusa avrebbe staccato le altre squadre che ora sono tutte a quota 21.

© Riproduzione riservata