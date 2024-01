La provincia di Ragusa alle prese col maltempo. In allerta la protezione civile

La provincia di Ragusa , così come gran parte della Sicilia orientale, continua ad essere flagellata in queste ore dal maltempo con grandinate improvvise, raffiche di vento e piogge battenti, quest’ultime, tranne qualche breve schiarita, sono previste per l’intera giornata della domenica. Si chiude quindi all’insegna del maltempo il lungo periodo delle feste caratterizzato invece da temperature miti e sole.

A Ragusa città è stato attivato, come a Santa Croce, il centro operativo comunale di protezione civile. Ieri sera allagamenti lungo la bretella che conduce all’Ipercoop. Un albero caduto sulla carreggiata a San Giacomo, è stato rimosso. “Su Marina di Ragusa, dove il vento è stato più forte, diverse plafoniere dei pali della pubblica illuminazione sono cadute su strada e sono state tolte . Effettuiamo costantemente verifiche su tutto il territorio comunale” ha dichiarato l’assessore comunale alla Protezione civile, Giovanni Iacono. Ma la situazione è in costante evoluzione. A Marina di Ragusa danni si sono registrati al Circolo velico la cui furia delle onde è riuscita ad arrivare sino alla struttura riuscendo a distruggerne una parte. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO