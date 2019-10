La pizza protagonista a Taormina Gourmet 2019 - Ragusa Oggi

La pizza protagonista a Taormina Gourmet 2019

A Taormina Gourmet 2019 la pizza avrà un ruolo assolutamente fondamentale. E le saranno dedicati ben tre giorni, durante i quali esperti pizzaioli provenienti da tutta la Sicilia, veri interpreti della pizza contemporanea, daranno vita a una lunga serie di cooking show presso la Terrazza Bar dell’Hotel Villa Diodoro di Taormina.

Si comincia sabato 26 ottobre alle ore 11.30: ogni cooking show prevede una doppia esibizione di una pizza al padellino – una particolare preparazione che ha origine nel nord Italia e che prevede step da rispettare rigorosamente – preparata quasi in contemporanea da due pizzaioli. Seguirà poi il momento più invitante: la degustazione, riservata a chi avrà acquistato il biglietto.

E se il tempo non dovesse reggere – la Terrazza Bar dell’Hotel si trova all’aperto – ecco che arriva in aiuto il Grand Hotel San Pietro che fornirà alcuni dei suoi lussuosi spazi per le esibizioni. I cooking show continueranno fino al 28 ottobre e si inseriscono nella fase di tasting di Taormina Gourmet.

Per partecipare a ogni doppia esibizione occorre l’acquisto di un ticket del prezzo di 15 euro a persona. Ogni biglietto dà diritto a due assaggi di pizza, uno per pizzaiolo e in aggiunta una birra artigianale.

Sponsor dell’iniziativa sono l’associazione produttori della Mozzarella di Gioia del Colle, l’azienda casearia Gioiella, Olitalia, la coop Rinascita, Gustarosso Finagricola Grangusto e Zanussi.

Queste le esibizioni nel dettaglio:

 Giovanni Tusari e la pizza Zuccona

Salvatore Casablanca e la pizza Ispica

Sabato 26/10/2019, ore 11.30, Terrazza Bar, Hotel Villa Diodoro, Taormina

 Dario Genova e la pizza Maneggiare con Gusto

Biagio Fazio e la pizza I Colori dell’Autunno

Sabato 26/10/2019, ore 13, Terrazza Bar, Hotel Villa Diodoro, Taormina

 Salvatore Marino e la pizza Ricordo di Norma

Gioacchino Gargano e la pizza Al Capone e i Monsù

Sabato 26/10/2019, ore 14.30, Terrazza Bar, Hotel Villa Diodoro, Taormina

 Emanuele Ficarotta e la pizza A Sciavata

Karim Yacoubi e la pizza Transizione

Domenica 27/10/2019 ore 11.30, Terrazza Bar, Hotel Villa Diodoro, Taormina

 Claudio Mauceri e la pizza Pizzuta

Filippo Sorce e la pizza D’Agò

Domenica 27/10/2019 ore 13, Terrazza Bar, Hotel Villa Diodoro, Taormina

 Giancarlo La Manna e la pizza Sfincione 2.0

Friedrick Schumck e la pizza Autunno Tirolese

Domenica 27/10/2019, 14.30, Terrazza Bar, Hotel Villa Diodoro, Taormina

 Matteo La Spada e la pizza Perla del Mediterraneo

Roberto Spinelli e la pizza Funnaco

Domenica 27/10/2019 ore 16, Terrazza Bar, Hotel Villa Diodoro, Taormina

 Miriam Scozzari e la pizza Sinergie tra Terra e Mare

Luca Benfante e la pizza U Vistiteddu ra Duminica

Lunedì 28/10/2019 ore 11.30, Terrazza Bar, Hotel Villa Diodoro, Taormina

 Pierangelo Chifari e la pizza Profumo di Polenta

Sergio Russo e la pizza Nord e Sud

Lunedì 28/10/2019 ore 13, Terrazza Bar, Hotel Villa Diodoro, Taormina

 Antonio Di Blasi e la pizza Ameterra

Alessandro Traina e la pizza Beautiful la Spontanea

Lunedì 28/10/2019 ore 14.30, Terrazza Bar, Hotel Villa Diodoro, Taormina

 Ignazio Barcella e la pizza La Nebrodi

Marco Zagarella e la pizza Terr’Amare

Lunedì 28/10/2019 ore 16, Terrazza Bar, Hotel Villa Diodoro, Taormina

 Antonio Di Stefano con Alessio Marchese e la pizza L’Arriminata

Gianmichele Messina con Lorena Messina e la pizza Principessa d’Autunno

Lunedì 28/10/2019 ore 17.30, Terrazza Bar, Hotel Villa Diodoro, Taormina