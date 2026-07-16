La pizza che fa volare Comiso: Carmelo Celeste conquista il Guinness World Record

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Comiso celebra una delle sue eccellenze che, lontano dalla Sicilia, continua a portare alto il nome della propria città. Protagonista di questo riconoscimento è Carmelo Celeste, pizzaiolo comisano che da anni vive e lavora all’estero e che recentemente ha preso parte, insieme alla sua associazione di pizzaioli, a una straordinaria impresa entrata nel Guinness World Record per la pizza.

Un risultato che nasce da passione, impegno e capacità di fare squadra e che ha ricevuto il plauso dell’amministrazione comunale, orgogliosa di valorizzare un concittadino capace di rappresentare Comiso oltre i confini nazionali.

Il riconoscimento del sindaco: “Un esempio positivo per chi vive lontano dalla propria terra”

A commentare il prestigioso traguardo è stato il sindaco di Comiso, che ha voluto sottolineare il valore umano e professionale del percorso di Carmelo Celeste.

“Carmelo Celeste e la sua associazione di pizzaioli sono un altro esempio di cittadini di Comiso che, come tanti altri, portano alto il nome della nostra città, sebbene da molti anni vivano e lavorino all’estero”, ha dichiarato il primo cittadino.

Secondo il sindaco, la partecipazione al Guinness World Record rappresenta un risultato straordinario raggiunto grazie a “passione, sacrificio e lavoro di squadra”.

Dalla Sicilia al mondo: il successo di un talento comisano

La storia di Carmelo Celeste si inserisce nel percorso di tanti siciliani che hanno costruito il proprio futuro lontano dalla terra d’origine, mantenendo però un forte legame con le proprie radici.

Attraverso il suo lavoro e la sua attività nel settore della pizza, il pizzaiolo comisano è riuscito a trasformare una professione in un vero strumento di promozione culturale, portando nel mondo un pezzo della tradizione italiana e siciliana.

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