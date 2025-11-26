La piccola Amelia Gurrieri vola alla finale del Tour Music Fest: a soli 7 anni emoziona la giuria

Domani sarà un giorno speciale per Amelia Gurrieri, 7 anni, ragusana, una delle più giovani artiste selezionate per le finali nazionali del Tour Music Fest – The European Music Contest, la più grande competizione musicale d’Europa presieduta da figure iconiche come Beppe Vessicchio e Kara DioGuardi.

Amelia ha conquistato la commissione durante le Live Audition, presentando una sorprendente reinterpretazione del brano “Dove si balla”. È salita sul palco con un’energia travolgente e un look super colorato, luminoso, quasi fiabesco: floreale, brillantissima, con gli occhiali che ne accentuavano la personalità vivace. Una presenza scenica che ha ricordato quella di una piccola performer in stile drag queen – pura gioia, libertà espressiva e luce.

Una piccola artista che porta vita sul palco

Pur nella sua dolcezza, Amelia mostra una profondità rara. La sua è una gioia consapevole, il modo intelligente di guardare il mondo dei bambini che non hanno paura di esprimersi. È capace di trasformare ostacoli e timidezze in energia, adattando il brano alla propria età con naturale creatività.

Sul palco si muove con un “flow” sorprendente: ritmo, respiro, corpo e voce uniti con spontaneità. L’intonazione è solida, il fiato stabile anche nei passaggi più energici. A soli 7 anni, Amelia possiede già quella miscela di musicalità naturale, fantasia e presenza scenica che non si insegna. Si accompagna con movimenti fluidi e pieni di ritmo, dominando lo spazio con una spontaneità luminosa.

Il suo talento, però, non è un risultato casuale: è il frutto di una bellezza autentica che nasce da dentro, e che i suoi genitori custodiscono con cura, accompagnandola senza limitarla.

Dalla provincia di Ragusa al palco europeo

Quest’anno al Tour Music Fest hanno partecipato oltre 28.000 artisti provenienti da 13 paesi europei. Amelia è riuscita a emergere tra migliaia di baby singer, ottenendo una qualificazione che le aprirà le porte di uno dei palchi più ambiti del settore.

San Marino pronta ad accoglierla

Le finali del Tour Music Fest si terranno dal 22 al 30 novembre nella splendida cornice della Repubblica di San Marino. Più di 650 artisti da tutta Europa si alterneranno su vari palchi, tra concerti, contest, masterclass, dj set e incontri con professionisti come Mylious Johnson, Ensi, Mazay DJ, Andrea Rodini e i coach del Berklee College of Music.

Per Amelia l’appuntamento decisivo è il 27 novembre, quando salirà sul palco per la finale nazionale della categoria Baby Singer.

Una promessa della musica che incanta

Determinazione, voce, comunicazione, energia: Amelia ha già dimostrato tutte le qualità di una piccola artista destinata a crescere. E mentre il pubblico e le giurie si lasciano sorprendere dal suo talento, lei continua a portare sul palco quella luce pura che appartiene solo ai bambini che sanno trasformare la musica in magia.

La sua avventura è appena cominciata. E il suo futuro – brillante, colorato e pieno di musica – sembra già pronto ad accendersi, considerato anche che è una piccola bravissima attrice della Compagnia Godot di Ragusa ed è stata già protagonista di spot televisivi.

