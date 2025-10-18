La Passalacqua in casa ospita Bolzano nel terzo turno di serie A2

La Passalacqua Ragusa, nel terzo turno del campionato di basket di serie A2 femminile affronterà in casa, al PalaMinardi, l’Alperia Bolzano di coach Massimo Romano. Per Ragusa, con una settimana contrassegnata da qualche malanno di stagione e allenamenti differenziati per capitana Consolini, la voglia di mantenere il primato in classifica. Bolzano cerca il colpaccio, dopo lo stop al primo turno, per il girone composto da 13 squadre, le altoatesine hanno perso all’esordio in casa con 4 punti di scarto contro Alpo basket e una formazione rimaneggiata dagli infortuni. Sul fronte Bolzano – dalle dichiarazioni pre match di coach Romano-, si punterà a tentare di spezzare ritmo e intensità. Sul fronte Passalacqua, nessuna intenzione di lasciare spazi alle avversarie.”L’ultima vittoria a Trieste, è stata ottenuta con una grande compattezza di squadra – dice Mara Buzzanca, coach Passalacqua – e grazie alla capacità, su cui lavoriamo quotidianamente, di leggere le situazioni e costruire vantaggi. Bolzano è una squadra rinnovata. Con il punto fermo della capitana Schwienbacher, l’innesto di Cecili ha dato spinta all’attacco che conta su Egwoh, Manzotti e la nuova straniera, Koleva abile anche nel tiro dall’arco grande, un team compatto contro il quale dobbiamo mettere in campo intensità e personalità”.

Si giocherà domenica 19 ottobre alle ore 16.00 al Pala Minardi di Ragusa. L’ incontro verrà arbitrato dai signori Giuseppe Scarfò di Reggio Calabria e Federico Puglisi di Catania.

