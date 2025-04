La Passalacqua espugna il campo di Ancona: 73 a 81 il finale

Ultima trasferta per Ragusa che mette dentro la decima vittoria consecutiva nell’ultima trasferta del campionato di serie A2, Lbf Techfind. In attesa di Mantova, la Passalacqua Ragusa con il finale di 73 a 81, espugna il campo di Ancona, squadra sicuramente rinforzata dalla presenza e dalla sostanza dell’ultima arrivata, Zuzana Kulinska giocatrice con un’ottima mano e grande visione di gioco, che ha creato non poco scompiglio nella difesa iblea. La prima frazione di gioco vede Ragusa rincorrere per buona parte del tempo, per l’imprevedibilità della straniera della squadra di casa, all’esordio nel campionato, e per più di qualche svarione difensivo che ha concesso metri importanti e canestri abbastanza agevoli ad Ancona. Alla prima sirena, le aquile di Mara Buzzanca sono sotto di un canestro 16-14, con le lunghe della Passalacqua, Labanca e Narviciute che grazie anche alle bombe di Siciliano e Tomasoni riescono a tenere la situazione in equilibrio. Il rientro in campo vede il tentativo di strappare da entrambi i lati ma nessuna delle squadre riesce ad ingranare una marcia decisa. Per Ragusa il bottino della seconda frazione, è diviso equamente tra le giocatrici, in una girandola di cambi che permette di avere gambe e fiato nei momenti importanti. Arginata Kulinska però, c’è Marinkovic a permettere ad Ancona di non sprofondare e si va al riposo grande sul 30-36. Siciliano che fino a quel momento aveva messo dentro 9 punti, al rientro in campo mette un tiro dall’arco grande seguito da una bomba di Pelka che porta Ragusa a +10 e costringe la panchina di Ancona a chiamare time out. Kulinska e Bona riprendono in mano la situazione, mettendo un parziale di 9 a 0 e portando Ancona a -1 sul 43 a 44. Siciliano, Cutrupi e Consolini promuovono il nuovo allungo che permette a Ragusa di affacciarsi all’ultimo tempino in vantaggio di 5 lunghezze, 53 a 58. Nell’ultima frazione l’esperienza della capitana esplode sul campo; Chiara Consolini prende per mano la squadra a risolve la questione con l’apporto realizzativo di Labanca e Cutrupi e l’impegno di Siciliano e Tomasoni che si sono spese anche in difesa. Finisce 73 a 81.

“Non è stata tra le migliori partite che abbiamo giocato – commenta a caldo la coach della Passalacqua, Mara Buzzanca – abbiamo concesso troppo in difesa, dove ci sono state molte disattenzioni; abbiamo preso qualche tiro di troppo dettato dalla frenesia contro una squadra che rispetto al girone d’andata ha cambiato volto e che oggi ha certamente più punti nelle mani e gioca con quella determinazione dettata dalla necessità di ottenere punti salvezza. Comunque abbiamo conquistato una vittoria importante; oggi le nostre lunghe hanno trovato più realizzazioni e l’esperienza di Chiara Consolini è stata importante nell’ultima parte di una gara in cui, forse, abbiamo peccato in continuità, oltre che in difesa”.

Le ragazze della Passalacqua nel deciso e convinto NO alla violenza di genere e NO alla violenza sulle donne, hanno indossato un nastrino rosso sulla canotta per ricordare Sara Campanella barbaramente uccisa a Messina, e tutte le donne vittime di femminicidio. Sabato prossimo, turno casalingo per la Passalacqua, nel big match di cartello contro Mantova

*Basket Girls Ancona– Passalacqua Ragusa 73-81*

*Ancona:* Pierdicca 2, Marassi ne, Streri ne, Pelizzari 8, Bona 16, Marinkovic 22, Manizza, Lombardi, Cotellessa ne, Barbakadze, Maroglio 2, Kulinska 23. All.Grilli

*Ragusa*: Terrone ne, Consolini 15, Pelka 6, Tomasoni 6, Siciliano 21, Cutrupi 8, Narviciute 8, Mazza 1, Olodo ne, Labanca 16. All. Buzzanca

*Parziali:* 16-14; 30-36 (14-22); 53-58 (23-22); 73-81 (18-23). *Note*. Tiri da due: Ancona 20/40 (50%), Ragusa 20/46 (43%); Tiri da tre: Ancona 6/20 (30%), Ragusa 7/22 (31%); Tiri liberi: Ancona 15/20 (75%), Ragusa 20/27 (74%); Rimbalzi: Ancona 36, Ragusa 42; Palle perse Ancona 17, Ragusa 16; Palle recuperate Ancona 6, Ragusa 10; Assist, Ancona 12, Ragusa 7.

Arbitri: Andrea Marianetti e Davide Valletta entrambi di Pescara



