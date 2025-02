La Passalacqua corsara a Trieste conquista due punti importanti

Due punti che dovevano essere conquistati e così è stato. Al termine di una partita non esaltante, la Passalacqua ha avuto la meglio sulla Futurosa Trieste, nel 18mo turno del campionato di basket di serie A2 femminile, Lbf Techfind, riuscendo a ribaltare la rimonta delle avversarie e trovando nella capitana Consolini la concretezza nella gestione dell’ultimo minuto di gioco.

Prima frazione che si apre con Trieste che schiera Mosetti, Miccoli, Mueller, Sammartini e Camporeale e Ragusa che risponde con Consolini, Pelka, Siciliano, Narviciute e Labanca. Una serie interminabile di errori da entrambe le parti non rende la partita piacevole, ma Ragusa è in sostanza sempre avanti nel punteggio e riesce a trovare alcuni buoni centri dall’arco grande, elemento questo che tratteggia la differenza con Trieste che nelle prime due frazioni ha 0/8 da 3 punti contro Ragusa che invece tira con il 57 per cento (4/7) e che ha un 75 per cento ai liberi rispetto a Trieste che si ferma al 66. La prima frazione si chiude sul 15 a 19 per le aquile di Ragusa che con Narviciute e Labanca mantengono il vantaggio arrivando alla sirena ancora sul +7, 26 a 33. Pelka dall’arco grande con Tomasoni e con una iniziativa da brividi di Siciliano tengono a bada Trieste. Narviciute dà sicurezza e concretezza sotto le plance e regala un paio di numeri di gran gioco. Nel terzo quarto, per la prima volta Trieste mette la testa avanti; dopo tre minuti e mezzo di gioco Camporeale mette dentro la prima bomba che lancia la Futurosa sul 37 a 36. Tutte le ragusane reagiscono e in una girandola di cambi da fare confondere, vanno a segno Narviciute, Pelka, Mazza e Labanca con Mosetti, dall’altra parte a tenere le padrone di casa reattive e con Miccoli, costretta ad un super lavoro in attacco, contro una difesa ragusana che non la lascia respirare. Si arriva agli ultimi dieci minuti con Ragusa che parte dal +1, 43 a 44. Pelka e Narviciute sbloccano il punteggio con Sammartini, e sempre Mosetti e Miccoli che lottano per non perdere contatto. Dopo un vantaggio anche di 6 lunghezze, ancora una bomba di Camporeale fa traballare le certezze di Ragusa che si trova nuovamente ad un punto di distacco a 2 minuti e mezzo dalla conclusione. Saranno Narviciute e Consolini e mettere a segno di canestri decisivi neutralizzando i tentativi di Trieste. A 16 secondi dalla fine, ancora qualche brivido ma Ragusa è fredda e Trieste non riesce più a realizzare. Finisce 54 a 61.

“E’ una vittoria di squadra, le ragazze sono rimaste compatte anche quando nel terzo quarto le cose non si erano messe bene, l’abbiamo vinta in difesa mantenendo la squadra di casa a 54 punti – commenta a fine partita Mara Buzzanca, coach Passalacqua -. Nell’ultimo quarto in attacco abbiamo trovato dei tiri molto importanti e pesanti di Pelka. Sono contenta, il risultato e la prestazione della squadra rientra nella continuità che avevo chiesto in settimana”

Il tabellino

Futurosa Trieste: Stavrov 0, Ravalico 0, Briganti ne, Rosset ne, Mosetti 12, Miccoli 15, Mueller, Srot 6; Sammartini 6, Lombardi 3, Camporeale 12. All.Mura

Ragusa: Terrone ne, Consolini 5, Pelka 15, Mazza 5, Tomasoni 3, Siciliano 10, Cutrupi 0, Narviciute 11, Olodo 0, Labanca 12. All.Buzzanca

Parziali: 15-19; 26-33 (11-14);43-44 (17-11); 54-61 (11-17)

*Note. *Tiri da due: Trieste 17/41 (41,5%), Ragusa 15/41 (36,6%); Tiri da tre: Trieste 2/16 (12,5%), Ragusa 7/18 (38,9%); Tiri liberi: Trieste 14/20 (70%), Ragusa 10/18 (55,6%); Rimbalzi: Trieste 37, Ragusa 41: Palle perse, Trieste 20, Ragusa 21; Palle recuperate Trieste 9, Ragusa 8; Assist Trieste 8 Ragusa 7.



