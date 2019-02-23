La nuova auto per la tua famiglia? Vai sul sicuro e scegli il gruppo Scar - Ragusa Oggi

La nuova auto per la tua famiglia? Vai sul sicuro e scegli il gruppo Scar

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Dinamismo. Affidabilità. Competenza. Cortesia. Eccoli gli elementi distintivi del Gruppo Scar che opera da decenni nel Sud est della Sicilia e che, nel pianeta auto, rappresenta da sempre un punto di riferimento contraddistinto da professionisti seri e preparati. Nelle sedi di Ragusa, Modica e Siracusa è possibile ammirare i nuovi modelli di Fiat e Jeep che rendono il piacere di viaggiare assolutamente unico. Concezioni e funzionalità innovative fanno di queste autovetture il meglio che la tecnologia, al giorno d’oggi, è in grado di offrire in termini di sicurezza e di confort.

Il Gruppo Scar, inoltre, è officina specializzata per i marchi Fiat e Jeep, e non solo, con l’utilizzo di ricambi originali. In più, solo nella sede di Ragusa, è possibile trovare oltre trecento automobili tra usato e chilometro zero con ampia scelta di modelli e colori. Ma il Gruppo Scar è leader, soprattutto, nel mercato del nuovo.

Oltre ai marchi Fiat e Jeep, anche Alfa Romeo, Lancia, Abarth e Fiat professional. E’ un Gruppo consolidatosi nel tempo e che rappresenta una rampa di lancio per l’economia locale grazie ai rapporti intessuti sul territorio con officine, collaboratori e dipendenti. Una realtà che, grazie al diretto e all’indotto, riesce a movimentare in maniera positiva il settore e a creare occasioni importanti di crescita.

Nelle sedi del Gruppo Scar, è dunque possibile toccare con mano i passi in avanti compiuti dal colosso automobilistico Fca nel creare vetture in grado di assicurare prestazioni e soddisfazioni a una clientela sempre più esigente. Al giorno d’oggi non è semplice districarsi in questo settore. L’acquisto di un’auto, per l’impegno economico, è importante per ciascuna famiglia. Ecco perché è necessario andare sul sicuro e affidarsi a un’azienda seria e consolidata come il Gruppo Scar.

www.grupposcar.it

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