La situazione della sanità iblea è nota a tutti. Ma dati alla mano, proviamo a fare un quadro preciso della situazione utilizzando i numeri ufficiali forniti dalla stessa azienda sanitaria provinciale. La fotografia che emerge dai dati aggiornati al 31 ottobre e al 12 dicembre 2025 restituisce un quadro di forte sofferenza del sistema sanitario […]
La nuova alba del 2026 accoglie Alba la prima nata in provincia di Ragusa. A Modica
01 Gen 2026 10:05
Modica accoglie con gioia la prima nascita del 2026 in provincia di Ragusa. Si chiama Alba la bambina venuta al mondo poco dopo lo scoccare della mezzanotte, esattamente alle 1:02 del 1° gennaio, presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Maggiore – Baglieri di Modica. La neonata, in perfette condizioni di salute, pesa 2,705 kg ed è nata con parto cesareo, eseguito da un’équipe medica guidata dalla dottoressa Stefania Barrera con il supporto della dottoressa Spadaro. Alba è la prima figlia di una coppia residente a Modica: la madre, Claudia Cortelli, ha 31 anni ed era giunta al termine della gravidanza; il padre, Pietro Paolino, ha 33 anni. Un inizio d’anno speciale per la famiglia, che ha salutato il 2026 con il dono più bello: una nuova vita.
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it