La nuova alba del 2026 accoglie Alba la prima nata in provincia di Ragusa. A Modica

Modica accoglie con gioia la prima nascita del 2026 in provincia di Ragusa. Si chiama Alba la bambina venuta al mondo poco dopo lo scoccare della mezzanotte, esattamente alle 1:02 del 1° gennaio, presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Maggiore – Baglieri di Modica. La neonata, in perfette condizioni di salute, pesa 2,705 kg ed è nata con parto cesareo, eseguito da un’équipe medica guidata dalla dottoressa Stefania Barrera con il supporto della dottoressa Spadaro. Alba è la prima figlia di una coppia residente a Modica: la madre, Claudia Cortelli, ha 31 anni ed era giunta al termine della gravidanza; il padre, Pietro Paolino, ha 33 anni. Un inizio d’anno speciale per la famiglia, che ha salutato il 2026 con il dono più bello: una nuova vita.



