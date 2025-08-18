La nobile arte della falconeria nei giardini di Palazzo Bonelli-Patanè a Scicli

Saranno gli splendidi giardini annessi a palazzo Bonelli-Patanè ad ospitare mercoledì sera il secondo appuntamento con l’arte della falconeria. E’ il quarto appuntamento dell’iniziativa spalmata in sei serate per iniziativa di Ospitalità Diffusa che si concluderà a settembre.

Falconeria Palazzo Bonelli: spettacolo nei giardini

Il programma prevede dapprima la visita al piano nobile del palazzo sito in via Francesco Mormina Penna, capolavoro del liberty siciliano con gli iconici dipinti di Raffaele Scalia; la visita sarà a cura dello storico e responsabile del palazzo Vincenzo Burragato.

Falconeria Palazzo Bonelli: rapaci diurni e notturni protagonisti

A seguire si scenderà nei giardini per assistere alle esibizioni dei falchi che saranno presentate dall’Associazione Nocte Tempore di Belpasso. Sarà possibile ammirare lo splendido volo di rapaci diurni e notturni all’interno del giardino di palazzo. La Poiana di Harris e il Barbagianni saranno le specie protagoniste della serata: i rapaci potranno essere avvicinati senza filtri, rafforzando il legame con l’uomo vivo da secoli in Sicilia.

Foto: repertorio

