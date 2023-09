La nave di Banksy salva migranti e arriva a Pozzallo

La nave ong Louise Michel, finanziata da Banksy, l’artista inglese, arriverà oggi giovedi alle 8.30 a Pozzallo. A bordo ci sono 35 migranti messi in salvo tra la mattinata e il primo pomeriggio di ieri in due interventi diversi.

Diciannove persone (compresi due bambini, uno dei quali molto piccolo) erano ammassati su un gommone che viaggiava a pelo d’acqua. Il secondo intervento, per salvare 16 persone in pericolo che si trovavano su un barchino in vetroresina.