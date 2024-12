La modicana Jestosoft premiata all’Italian Insurtech Summit 2024

La piattaforma VIPERPRO, sviluppata dalla Jestosoft srl con sede a Modica, ha ricevuto una menzione speciale durante l’Italian Insurtech Summit, il principale evento italiano dedicato all’innovazione e digitalizzazione del settore assicurativo. Questo riconoscimento, assegnato nell’ambito degli IIA Awards nella categoria “Customer Experience Innovation”, testimonia l’eccellenza di VIPERPRO come progetto tecnologico avanzato e orientato al miglioramento della relazione con i clienti.

Cos’è VIPERPRO

VIPERPRO è una piattaforma online per la gestione di video perizie e sopralluoghi da remoto, pensata per semplificare e ottimizzare i processi di perizia assicurativa.

Risultati raggiunti

Dal lancio a fine 2019, VIPERPRO ha totalizzato oltre 160.000 sopralluoghi da remoto, di cui 50.000 solo negli ultimi 12 mesi, registrando una crescita annuale del 20%. Attualmente, più del 90% degli utenti della piattaforma appartiene al settore assicurativo, con un’utenza mensile superiore a 400 professionisti.

Riconoscimento all’Italian Insurtech Summit

La menzione speciale agli IIA Awards sottolinea l’impatto disruptive della piattaforma nel settore assicurativo, che l’ha vista affiancarsi a colossi come AXA e Generali. La categoria Customer Experience Innovation premia soluzioni che migliorano significativamente l’esperienza degli utenti, e VIPERPRO si è distinto per l’approccio centrato sul cliente e sul professionista, l’integrazione di tecnologia avanzata con l’importanza del contatto umano, come dichiarato dall’AD Giuseppe Incardona: “Amiamo la tecnologia, ma siamo fortemente convinti che lo human touch sia fondamentale e vada preservato.”

