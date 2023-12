La mini pornostar modicana Shelena, dopo la scuola di Rocco Siffredi, fa proseliti su OF. VIDEO

A soli 23 anni, la giovane Elena Rizza, originaria di Modica, in arte Shelena, ha rapidamente conquistato l’attenzione del mondo del porno, emergendo vittoriosa dalla prestigiosa Rocco Siffredi Hard Academy a giugno scorso. Conosciuta online con il nome di Shelena, la sua ascesa nel settore per adulti ha catturato l’immaginazione di un vasto pubblico, soprattutto su piattaforme come OnlyFans, dove adesso, anche grazie a quella vittoria, fa maggiori proseliti.

Su Instagram, dove condivide contenuti audaci ma non esplicitamente porno, Shelena conta oltre 80 mila follower, evidenziando una fan base già consolidata prima della sua avventura nell’industria per adulti. La sua notorietà, tuttavia, ha raggiunto nuovi livelli grazie a OnlyFans, dove inizialmente ha condiviso contenuti hard amatoriali che hanno suscitato l’interesse della Siffredi Hard Academy.

L’Accademia, fondata dal celebre attore porno italiano Rocco Siffredi, è stata una tappa cruciale per Shelena. Durante il corso, ha dimostrato non solo la sua audacia e apertura verso il mondo del porno, ma anche abilità che Siffredi stesso ha elogiato, sottolineando il suo potenziale per diventare una vera e propria stella del settore.

In una dichiarazione post-vittoria, Shelena ha espresso la sua felicità e ha condiviso il suo inaspettato successo: “Ho avuto l’opportunità di partecipare alla prima accademia femminile – ha detto Shelena -. Sono arrivata per capire di più sul mondo del porno, ma non mi aspettavo di uscirne vincitrice. Sono felicissima… vedremo cosa mi riserverà il futuro”.

La sua presenza online è ora un mix avvincente di contenuti per adulti su OnlyFans e una vetrina di immagini provocanti su Instagram, rendendola una figura in rapida ascesa nel panorama dell’intrattenimento per adulti. Il suo successo precoce potrebbe essere solo l’inizio di una carriera promettente nel mondo del porno, un mondo che Shelena sta esplorando con determinazione e audacia. Resta da vedere come evolverà la sua carriera e quale futuro brillante la attende nell’industria per adulti. foto e video fonte Instagram