La Meerkat Scicli sconfitta dal Siracusa Basket al PalaPadua di Ragusa

di Pinella Drago – Lo scontro salvezza nel campionato di serie C di basket è stato appannaggio dell’ASD Siracusa Basket che ha battuto ieri sera la Scicli Meerkat per 72-70. Una vittoria di misura che penalizza gli sciclitani i quali hanno giocato una gara combattuta fino all’ultimo. Gli ospiti hanno saputo sfruttare al meglio la serata negativa al tiro dei padroni di casa, (9/36 da 3 punti), imponendo una difesa a zona efficace che ha spesso mandato fuori ritmo l’attacco suricato, nelle cui fila si è sentita l’assenza di Taino, che ha limitato le rotazioni e inciso sulla continuità e fluidità offensiva della squadra. Nel secondo quarto Siracusa ha preso il controllo del match, grazie a un parziale di 12-2 che le ha permesso di andare al riposo sul 39-30. Nel terzo periodo, Alessandro Joshua Goi ha guidato la rimonta dei ragazzi di Magagnoli, con un parziale di 29-22, riportando i suoi a contatto. L’ultimo quarto è stato un vero thriller sportivo, con continui cambi di leadership e grande intensità da entrambe le parti. A risolvere la gara è stato un monumentale Vinicius Ruiz de Siqueira, migliore in campo con 30 punti a referto, autore dei canestri decisivi per la vittoria aretusea.

La Siracusa Basket sale in classifica, dopo questa vittoria, con 4 punti mentre gli sciclitani restano fermi a 2 punti, in penultima posizione.

Nel prossimo turno, i bianconeri saranno impegnati fuori casa contro la capolista Alfa Catania. Una gara delicata con i catanesi che viaggiano a punteggio pieno e sono protagonisti di vittorie nette e schiaccianti contro tutte le squadre che ha incontrato.

Tabellini:

Goi 15 Garavini 14 Burt 13 Agbara 11 Sorrentino 11 Derick 2 Lonatica 2 Manenti 2 La Rocca, Sammito ne Giannone ne



© Riproduzione riservata