La Meerkat Scicli perde (86-83) a Gravina di Catania: tutto in salita il campionato in serie C

Solo tre punti di scarto ma capaci di fare uscire perdenti dal parquet di Gravina la Meerkat basket Scicli. Una sconfitta arrivata dopo due tempi supplementari. Intensa e combattuta la gara decisa solo nei minuti finali, con i ragazzi di coach Magagnoli che sono stati più volte a un passo dalla vittoria. E dire che gli sciclitani sono stati sempre avanti nel punteggio, ad eccezione per il blackout nel secondo quarto che ha permesso ai padroni di casa di rientrare ed andare sopra. Nel finale dei tempi regolamentari, i ragazzi del presidente Paolo Ficili e del direttore sportivo Fabrizio Lonatica conducevano di tre punti a nove secondi dalla sirena, ma un tiro da tre allo scadere di Barbera ha trascinato la sfida all’overtime.

Anche nel primo tempo supplementare, gli ospiti hanno mantenuto il controllo della gara, prima di subire nuovamente la rimonta dei locali. Nel secondo tempo supplementare, la stanchezza e le assenze per falli e infortuni hanno pesato tanto che il Gravina, guidato da Railans (29 punti) e Corselli (21) ne ha approfittato per portare a casa la vittoria.

Una serata resa pesante anche dall’infortunio del forte Turtineen che ha riportato una frattura alla mano in seguito a uno scontro di gioco. Per lui si ipotizza un fermo per alcuni mesi.

Non sono bastate le ottime prestazioni del trio Taino, Goi e Sorrentino per conquistare i primi due punti stagionali.

Ora si ricomincia la nuova settimana di allenamenti con l’attesa della gara con il Gela, squadra forte che ambisce a vincere il campionato di serie C ed andare in serie B. Gli sciclitani hanno davanti un percorso pesante, difficile ma non senza speranze.

La Meerkat sabato prossimo giocherà ancora a Ragusa per inagibilità del geodetico di Jungi.

Tabellini: Taino 23, Goi 15, Sorrentino 12, Turtineen 12, Lonatica 6, Agbara 6, Derick 3, Garavini 3, Manenti 3, Ventura, Giannone ne, Sammito ne

