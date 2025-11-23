La Meerkat Scicli chiude il girone di andata all’ultimo posto del Campionato di Serie C

E’ stata una gara difficile, quella disputata ieri sera al PalaPadua di Ragusa contro il Cus Catania. I ragazzi del coach Magagnoli hanno chiuso la gara sul punteggio di 84-73 in favore dei catanesi. La gara si è presentata complicata sin dalle prime battute, con gli ospiti in controllo grazie agli 11 punti di Vasiliije Musikic, che hanno permesso al Cus Catania di chiudere il primo periodo sul 26-21.

Nel secondo quarto i padroni di casa hanno provato a rimettersi in scia, ma dopo un buon avvio è arrivato il break di 10-1 firmato CUS, che ha mandato le squadre all’intervallo lungo sul 48-37.

Alla ripresa del gioco, gli etnei hanno ulteriormente allungato fino al 69-54, nonostante gli sforzi di Alessandro Joshua Goi, autore di 8 punti nel periodo e di Sam Burt miglior realizzatore per i bianconeri con 22 punti.

Nel quarto finale Scicli ha provato a rientrare, ma la solidità e l’esperienza di Catania ha prevalso: Farruggia e Musikic hanno chiuso i giochi fissando il risultato finale sull’84-73.

Con questo ko, la Meerkat chiude il girone d’andata all’ultimo posto, superata da Giarre che ha ottenuto la vittoria contro Gravina.

Il coach Magagnoli dopo la gara è stato chiaro: “serve una scossa – ha detto – potremmo dire che la pausa ci ha tolto ritmo, ma la realtà è che abbiamo giocato con estrema sufficienza, a tratti con arroganza. Le parole stanno a zero: i fatti sono chiari, sette sconfitte e una vittoria che valgono giustamente l’ultimo posto. Il tempo c’è, ma urge per tutti, a partire da me, un grosso bagno d’umiltà. La prossima fondamentale partita dirà chiaro e tondo che tipo di squadra vuole essere Scicli.”

Domenica prossima inizierà il girone di ritorno, ancora un incontro tra le mura amiche anche se lontano dal Geodetico di Scicli, contro la PGS Catania (4 punti in classifica): una sfida decisiva in ottica salvezza.

Tabellini: Burt 22, Goi 17, Agbara 13, Garavini 7, Sorrentino 6, Taino 6, Derick 2, Lonatica, Giannone ne, Manenti ne, Sammito ne, Ventura ne

