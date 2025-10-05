La Meerkat Scicli cede nel finale. L’Olimpia Comiso passa 85-75. Gara a Ragusa per inagibilità del geodetico di Scicli

di Pinella Drago – Una partita di un basket vero ed intenso al PalaPadua di Ragusa, dove gli sciclitani hanno sfiorato l’impresa contro la più quotata Olimpia Comiso. La sconfitta è arrivata alla fine, a solo pochi minuti dalla chiusura dell’incontro. Risultato finale 85-75 per l’Olimpia Comiso. Per oltre trentaquattro minuti gli sciclitani hanno giocato alla pari con gli uomini di Ceccato. Hanno mostrato carattere, concentrazione ed hanno avuto un atteggiamento difensivo ben diverso rispetto all’esordio stagionale. Il punteggio è rimasto in equilibrio fino alle ultime battute, poi la qualità, la maggiore esperienza e la panchina più lunga di Comiso hanno pesato, con Iurato, Banin e Tartaglia che sono saliti in cattedra e sono stati decisivi nel break finale che ha chiuso la gara. Nonostante la sconfitta, in casa Scicli arrivano segnali incoraggianti: Goi si conferma il leader offensivo con 22 punti, bene anche Turtineen (16) e capitan Sorrentino (13), protagonisti di una prova solida e generosa. Il coach Magagnoli può guardare con ottimismo al futuro visto anche i minuti giocati da Agbara in graduale fase di recupero: la giovanissima squadra cresce in continuità, gioco e approccio mentale, dimostrando di poter competere anche contro avversari di alta classifica. Domenica prossima la Meerkat tornerà in campo in trasferta a Gravina. Sarà uno scontro diretto in chiave salvezza, dove servirà confermare quanto di buono visto contro l’Olimpia Comiso.

Tabellina: Goi 22, Turtineen 16, Sorrentino 13, Taino 8, Agbara 6, Derick 5, Garavini 3, Lonatica 2, Manenti, Giannone ne, Statello ne, Ventura ne.



