La Meerkat lotta e cede solo nel finale nella gara esterna con la Decò Alfa Catania

di Pinella Drago – Una sconfitta amara (76-74) arrivata al PalaLeonardo da Vinci di Catania dopo una partita intensa, giocata con coraggio e determinazione dai bianconeri della Meerkat. Gli sciclitani ha offerto una prestazione di grande cuore e identità incontrando la capolista ed imbattuta Decò Alfa. Il finale di 76-74 è maturato sul finale lasciando l’amaro in bocca a conclusione di una prestazione di grande carattere. L’assenza dei due playmaker Taino e Manenti ha costretto la squadra a riorganizzare rotazioni e gestione dei ritmi; nonostante ciò ha risposto con energia, difesa e sacrificio, tratti importanti maturati nel corso della gara.

Dopo un avvio favorevole ai padroni di casa, gli ospiti hanno saputo rimanere attaccati alla partita, crescendo alla distanza e mostrando carattere. Nel terzo quarto Garavini e Goi hanno trascinato la squadra, riaprendo i giochi e riducendo lo svantaggio fino a -6 (60-54). Nel quarto periodo è arrivato il momento più emozionante: un parziale di 9-0 ha riportato la Meerkat pienamente in corsa, sfiorando il sorpasso e mettendo grande pressione alla capolista. Da sottolineare la prova generosa e di grande sacrificio di Goi, rimasto in campo e continuando a produrre gioco nonostante i crampi, esempio di leadership e spirito di squadra. Accanto a lui, tutta la squadra ha offerto una prestazione solida e corale, confermando i passi avanti in termini di mentalità e identità. Da evidenziare la prova di Sorrentino in cabina di regia e quella offensiva di Burt e Agbara. La sconfitta è arrivata solo nel finale ma da quello che si è visto in campo è chiaro, senza ombra di dubbio, che la squadra del coach Magagnoli c’è, lotta e cresce. Ora la Meerkat è attesa ad un turno di riposo: è l’occasione per recuperare e presentarsi al prossimo importante appuntamento in casa contro il CUS Catania. Si spera che la squadra possa essere finalmente al completo e così trasformare la qualità mostrata in punti pesanti. Si gioca ancora in campo esterno, al PalaPadua di Ragusa visto che il geodetico di Jungi non è dotato del parquet adatto per le gare del Campionato di serie C. Sarebbe ora, per l’Amministrazione comunale di Scicli, di accellerare i tempi per i lavori di rifacimento del terreno di gioco del campetto.

Tabellini: Burt 18, Agbara 17, Goi 12, Garavini 12, Sorrentino 11, Derick 4, Lonatica, Statello ne, Ventura ne, Manenti ne



