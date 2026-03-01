La Meerkat Basket Scicli vince sul Marsala, 90-76, e conquista la quarta vittoria di fila. Campionato di serie C

di Pinella Drago – Il punteggio finale è stato di 90-76 con una vittoria larga che sa di predominio degli sciclitani sui marsalesi grazie ad una superiorità indiscussa fin dalle prime battute di gara. I padroni di casa hanno mostrato bel gioco raggiungendo un vantaggio massimo di 35 punti e realizzando ben 9 tiri da tre, mentre gli avversari hanno trovato la via del canestro dall’arco soltanto in due occasioni. La partita si è aperta con un primo periodo dominato dai ragazzi di coach Magagnoli, che hanno chiuso sul 32-17 grazie anche a un parziale di 9-0. Burt e Sorrentino hanno guidato la squadra con 6 punti ciascuno. Nel secondo periodo la situazione è peggiorata per Marsala, ferma a soli 9 punti segnati, mentre i locali hanno continuato a macinare gioco portandosi sul 57-26 all’intervallo lungo. Nel terzo periodo gli azzurri hanno provato a reagire con Becay Niang, autore di 10 punti, ma il punteggio di 79-47 a fine frazione lasciava pochi dubbi sull’andamento del match. Nell’ultimo quarto gli ospiti hanno tentato un ultimo assalto con un parziale di 13-2, senza però riuscire a riaprire la gara. La Meerkat ha così chiuso sul definitivo 90-76, trascinato da Agbara, Sorrentino e Garavini, tutti in grande forma.

Archiviata questa importante vittoria, l’attenzione si sposta ora alla prossima sfida: domenica prossima la Meerkat Scicli sarà impegnata a Gioia Tauro in una partita fondamentale per tentare di raggiungere in classifica proprio i calabresi in uno scontro diretto che potrebbe riaprire scenari importanti in ottica classifica e che richiederà massima concentrazione e determinazione.

Tabellini: Agbara 17, Sorrentino 16, Garavini 16, Burt 14, Taino 11, Goi 5, Derick 4, Ragazzini 4, Manenti 3, Lonatica ne, Giannone ne, Sammito ne.



