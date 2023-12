La Meerkat basket Scicli vince sul Basket Siracusa e consolida il suo primo posto in classifica del campionato regionale I Divisione girone B

Un vero trionfo per i ragazzi del coach Sergio Trovato che hanno “asfaltato” il Basket Siracusa con il punteggio finale di 82-42. Una gara esaltante per una sfida al vertice. Le due squadre infatti erano appaiate in classifica. Il Meerkat Scicli non ha lasciato spazio al Basket Siracusa atteso ad una grande sfida in campo e che, invece, ieri sera è apparsa offuscata nel parquet del Geodetico di Jungi a Scicli.

Tutto il contrario, invece, per i padroni di casa raggiunti ieri in classifica dall’Azzurra Pozzallo che ha vinto sul Mens Sana Mascalucia per 95-63.

La squadra locale infatti ha dominato fin dal primo minuto, volando a più 20 punti già nel primo quarto. Nel secondo quarto il Basket Siracusa è andato in difesa con la strada diventata in salita per i suricati che hanno fatto fatica ad attaccarla tante che il risultato è andato a più 15 all’intervallo; nel terzo quarto la squadra di casa si è ripresa grazie al gioco corale e vibrante degli atleti e grazie ad una difesa molto intensa ed ai numerosi canestri in contropiede. Gli aretusei, opachi nel gioco, nulla hanno potuto contro i locali sostenuti da un pubblico appassionato che ha ritrovato la gioia e l’ebrezza del tifo grazie all’intuito ed alla passione di tre dirigenti, Paolo Ficili, Fabrizio Lonatica ed Alfonso Cannata che hanno fatto tornare la pallacanestro in città, storicamente famosa in questa disciplina sportia.

La classifica: Meerkat Scicli 12 punti, Azzurra Pozzallo 12 punti, Siracusa Basket, PGS Sales Catania e Basket club Ragusa 10 punti, Basket Misterbianco 6 punti, Sporting club Adrano 4 punti, Pall. Aci Bonaccorsi e Mens Sana Mascalucia 0 punti.

Il prossimo incontro si terrà sabato prossimo, fuori casa a Misterbianco, prima della pausa natalizia, un campo ostico dove i suricati ambiscono a vincere per chiudere positivamente il 2023.

Hanno segnato punti: Konstas 23, Guastella 19, Paoli 12, Lonatica Lo 8, La Rocca 6, Cesano 4, Merli 3, Manenti 3, Mormino 2, Mirabella 2, Lonatica Lu.