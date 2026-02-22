Nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES 2021-2027), l’ASP di Ragusa sta implementando un importante potenziamento strutturale, tecnologico e formativo dei Consultori Familiari della provincia, con un focus particolare sulla salute della donna in tutte le fasi della vita. L’intervento, previsto dalla linea progettuale “Il genere al centro della cura”, ha visto l’investimento di […]
La Meerkat Basket Scicli imbattuta nella seconda fase del Campionato di serie C.
22 Feb 2026 21:41
di Pinella Drago – Tre gare e tre vittorie che portano gli sciclitani a quota dieci punti in classifica. I ragazzi del presidente Paolo Ficili hanno vinto la gara di San Filippo del Mela espugnando il parquet del Peppino Cocuzza con il punteggio di 72-67, conquistando la terza vittoria consecutiva e restando imbattuti nella seconda fase del campionato. Sono in gran forma i cestisti impegnati in una stagione tutta in salita per la mancanza di poter giocare in casa le partite del campionato di serie C in quanto il Geodetico di Jungi non ha il parquet adeguato ed omologato al gioco delle squadre di serie C. La partita con il San Filippo del Mela è stata equilibrata ed intensa, decisa soltanto nei minuti finali dopo quaranta minuti di grande battaglia. I padroni di casa si sono affidati alla verve offensiva di Ruiz, Scimone, Dmitrovic e Montanari, protagonisti di una prova solida che ha tenuto in equilibrio la gara fino agli ultimi possessi. Per gli ospiti da sottolineare il positivo rientro di Sorrentino, la cui esperienza si è rivelata preziosa nei momenti cruciali dell’incontro. Da evidenziare l’ottima prestazione di Burt, top scorer dei bianconeri, convincente su entrambi i lati del campo. Determinante nell’ultimo quarto l’apporto di Garavini, autore di 8 punti proprio nel momento decisivo del match, canestri che hanno indirizzato definitivamente la sfida verso Scicli.
La prossima gara è in programma sabato prossimo: si gioca in casa, al PalaPadua di Ragusa, contro Marsala. L’impegno è quello di vincere anche questa gara per continuare la lotta per la permanenza in Serie C.
Tabellini: Burt 14, Garavini 12, Ragazzini 12, Sorrentino 10, Goi 9, Agbara 7, Derick 5, Taino 3, Lonatica, Manenti ne, Giannone ne, Statello ne
