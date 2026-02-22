La Meerkat Basket Scicli imbattuta nella seconda fase del Campionato di serie C.

di Pinella Drago – Tre gare e tre vittorie che portano gli sciclitani a quota dieci punti in classifica. I ragazzi del presidente Paolo Ficili hanno vinto la gara di San Filippo del Mela espugnando il parquet del Peppino Cocuzza con il punteggio di 72-67, conquistando la terza vittoria consecutiva e restando imbattuti nella seconda fase del campionato. Sono in gran forma i cestisti impegnati in una stagione tutta in salita per la mancanza di poter giocare in casa le partite del campionato di serie C in quanto il Geodetico di Jungi non ha il parquet adeguato ed omologato al gioco delle squadre di serie C. La partita con il San Filippo del Mela è stata equilibrata ed intensa, decisa soltanto nei minuti finali dopo quaranta minuti di grande battaglia. I padroni di casa si sono affidati alla verve offensiva di Ruiz, Scimone, Dmitrovic e Montanari, protagonisti di una prova solida che ha tenuto in equilibrio la gara fino agli ultimi possessi. Per gli ospiti da sottolineare il positivo rientro di Sorrentino, la cui esperienza si è rivelata preziosa nei momenti cruciali dell’incontro. Da evidenziare l’ottima prestazione di Burt, top scorer dei bianconeri, convincente su entrambi i lati del campo. Determinante nell’ultimo quarto l’apporto di Garavini, autore di 8 punti proprio nel momento decisivo del match, canestri che hanno indirizzato definitivamente la sfida verso Scicli.

La prossima gara è in programma sabato prossimo: si gioca in casa, al PalaPadua di Ragusa, contro Marsala. L’impegno è quello di vincere anche questa gara per continuare la lotta per la permanenza in Serie C.

Tabellini: Burt 14, Garavini 12, Ragazzini 12, Sorrentino 10, Goi 9, Agbara 7, Derick 5, Taino 3, Lonatica, Manenti ne, Giannone ne, Statello ne



