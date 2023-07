La magia dell’arte sulla spiaggia: la “Donnalumaca” a Donnalucata

Nel caldo pomeriggio estivo, mentre il sole dipingeva di tonalità arancioni l’orizzonte, sulla spiaggia di Micenci a Donnalucata sulla costa sciclitana, è emersa una sorprendente opera d’arte che ha catturato lo sguardo di tutti i presenti. Una grande Lumaca, “scolpita” con maestria nella sabbia dorata, si è trasformata in un’incantevole presenza che sembrava quasi pronta a muoversi.

La scultura, affettuosamente ribattezzata “Donnalumaca” dai suoi giovani creatori, è il frutto del talento e della passione di alcuni ragazzi che partecipano ai corsi d’arte e creatività organizzati da GoArt & Lab di Scicli. Questa iniziativa, guidata dalle abili artiste Gabriela Costache e Simona Giugliano, ha visto i giovani artisti all’opera durante tutto il pomeriggio del giorno precedente, plasmando con pazienza e dedizione ogni curva e dettaglio della lumaca gigante.

Guardando la scultura, è impossibile non rimanere colpiti dalla maestria dei giovani artisti. Le linee fluide e sinuose della lumaca sembrano danzare sulla spiaggia, trasmettendo una sensazione di movimento e vita. Il dettaglio dei gusci e degli occhi della lumaca è così preciso che sembra quasi di poterli toccare con le dita.

Ma il merito di questo incredibile lavoro non è solo dei ragazzi e delle artiste che li hanno guidati, bensì anche dei genitori dei giovani artisti, che hanno dimostrato un’entusiasmante partecipazione al progetto. I genitori si sono uniti ai propri figli, condividendo la passione per l’arte e aiutandoli con grande spirito collaborativo. Un vero e proprio esempio di come l’arte possa unire le persone e creare connessioni significative.

“La Donnalumaca” è diventata una vera attrazione sulla spiaggia di Donnalucata, attirando l’attenzione e il plauso dei turisti e dei residenti che passeggiavano lungo il lungomare. Ognuno si è lasciato affascinare dalla bellezza effimera di questa scultura di sabbia, consapevole che le opere d’arte create sulla spiaggia sono destinate a scomparire con l’arrivo delle onde e delle maree.