La Madonna Pellegrina a Ispica

Dopo l’esperienza ricca di intensità vissuta sul territorio della Diocesi di Ragusa, la Madonna pellegrina, ieri, è arrivata anche nella vicina Diocesi di Noto. E, più in particolare, il direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute di Ragusa, il sacerdote Giorgio Occhipinti, ha trasferito il venerato simulacro a Ispica, in chiesa Madre. Qui, l’accoglienza da parte del parroco, il sacerdote Paolo Gradanti. Era presente anche il sacerdote Antonino Aprile (SdB).

“E’ stata – afferma don Occhipinti, anche nella sua qualità di consigliere nazionale dell’Apostolato mondiale di Fatima – un’altra meravigliosa esperienza che ci ha consentito di appurare, ancora una volta, quanta attenzione ci sia, da parte dei devoti e dei fedeli, nei confronti della statua della Madonnina che arriva dal santuario portoghese. Anche qui intensi momenti di preghiera che ci hanno rincuorato e soprattutto un’accoglienza straordinaria, per la quale ringraziamo il parroco. Sono stati giorni carichi di grande impegno e che, però, ci hanno consentito di diffondere il più possibile l’estremo amore che si irradia dalla Madonna pellegrina verso tutti i suoi figli.

Davvero difficile da spiegare le emozioni che si provano quando ci si ferma a pregare dinanzi a questo simulacro. Si percepisce tutta la potenza e allo stesso tempo la tenerezza della mamma celeste. Sono stati giorni speciali che speriamo di potere ripetere presto”.