Auto che sfrecciano vicino al cimitero di Scicli, due donne hanno rischiato di essere travolte. Appello per ridurre la velocità

Due anziane donne hanno rischiato di lasciarci la pelle, si sono salvate per miracolo evitando di rimanere travolti dalle auto in corsa. L’alta velocità con cui molti automobilisti attraversano la via Ospedale, nel tratto antistante l’ingresso principale del Cimitero cittadino, è diventata un serio rischio per l’incolumità pubblica. E’ qui, proprio in questo ampio tratto che si apre dopo un’accennata salita che parte dall’ospedale Busacca, che le auto “sfrecciano” incuranti dei pericoli che provocano per pedoni ed automobilisti stessi. Essendo, questo ampio spazio, utilizzato a parcheggio delle auto è chiaro che i pedoni sono i maggiori fruitori dello spiazzale per entrare ed uscire dal Cimitero cittadino. Bolidi che sopraggiungono, indifferentemente nel doppio senso di circolazione in entrata ed in uscita dal paese per la strada provinciale che porta a Ragusa ed a Santa Croce Camerina, senza limitare la velocità e mettendo a serio rischio l’incolumità delle persone.

I cittadini chiedono l’installazione dei dissuasori di velocità anche in questa parte del territorio comunale.

“L’installazione dei dissuasori è diventata una routine ed è di grande utilità. Sia nel centro abitato che fuori paese notiamo l’esistenza dei dossi morbidi installati nelle strada – affermano indifferentemente visitatori e venditori dei fiori – chiediamo che analoghi interventi vengano destinati anche lo spiazzale di ingresso principale del Cimitero. Qui le auto sfrecciano senza tenere conto del grave pericolo che provocano, due anziane signore hanno rischiato di essere travolte dalle auto. C’è un forte rischio di incolumità pubblica ed è per questo che chiediamo l’installazione dei dissuasori di velocità che saranno, sicuramente, di grande utilità.

