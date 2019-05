La Liv sul caso dei bocconi avvelenati a Vittoria - Ragusa Oggi

La Liv sul caso dei bocconi avvelenati a Vittoria

Gaetano Mangione, referente Liv per la Sicilia, interviene sul caso dei bocconi di cibo avvelenati trovati da alcuni amanti degli animali a Vittoria.

“Faccio l’appello ai cittadini- scrive Mangione- per segnalare casi del genere alle forze dell’ordine e, se possibile, segnalare le persone che lo fanno.I bocconi avvelenati sono pericolosi non solo per i cani, ma anche per i bambini.Ritenendo questa una reazione assurda al numero eccessivo di randagi, faccio un appello anche ai Commissari straordinari, invitandoli a porre la loro attenzione sul problema delle sterilizzazioni, che risultano bloccate da circa un anno, adempiendo alla legge 15/2000 per il contrasto al randagismo”.

“In questo modo- scrive ancora Mangione- evitiamo che il problema cresca ulteriormente, facendo sorgere maggiori problematiche inerenti l’igiene e la sicurezza pubblica e per evitare che aumenti il numero di persone che decidono di fare una strage di cani per liberarsi dei randagi, con il rischio che a farne le spese sia qualche bambino. Nei prossimi giorni- annuncia- la mia associazione intende organizzare una riunione con altre che hanno a cuore gli animali, fra cui Meta Ragusa, responsabile per la provincia di Ragusa della Confederazioni associazioni animaliste Sicilia, per discutere di cosa fare per sbloccare questa difficile situazione. Saremmo lieti di poter discutere della questione anche con Commissari straordinari del comune di Vittoria e con l’Asp”.