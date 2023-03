La KeyJey Ragusa stavolta gioca di domenica e riceve la visita della capolista Lanzara

Giocherà stavolta di domenica la KeyJey Ragusa che, in casa, al Palaparisi di via Bellarmino, ospiterà la capolista Genea Lanzara. Il match si terrà a partire dalle 18,30. Nella quarta giornata della fase a orologio del campionato nazionale di Serie A2 di pallamano maschile, quindi, match completamente chiuso dal pronostico per il sette ibleo allenato da Adam Klimek che potrà solo sperare di rendere il meno traumatico possibile lo scarto che, inevitabilmente, sarà costretto a subire.

“Sia chiaro che non partiamo battuti – affermano dalla KeyJey – ma, al contempo, dobbiamo essere perfettamente consapevoli di quelle che sono le forze in campo. E, per questo motivo, sottolineiamo come esista una notevole disparità di tasso tecnico tra la prima della classe, che ha vinto tredici partite su quattordici disputate, e noi che, invece, siamo ancora fermi a quota zero. Non è certo questo l’incontro in cui possiamo sperare di invertire la tendenza. In ogni caso, ci impegneremo per dare il massimo e per cercare di trovare delle risposte che possano garantirci quella continuità che è diventata l’obiettivo prioritario di questa fase della stagione, finalizzata a coltivare sempre di più il talento dei nostri ragazzi”.