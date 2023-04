La KeyJey Ragusa impegnata da oggi a domenica nelle gare dell’Under 20

Tornano, per la KeyJey Ragusa, gli appuntamenti della Lega giovanile maschile under 20. Gli appuntamenti del concentramento sono in programma per questo fine settimana a Pontinia, in provincia di Latina. Oggi alle 20,45 il sette allenato da Adam Klimek giocherà con il Chiaravalle per la quarta giornata d’andata; domani, invece, alle 19,45, per la quinta giornata, ci sarà la partita con i padroni di casa della Cassa Rurale Pontinia. Infine, domenica, alle 11,45, la KeyJey Ragusa se la dovrà vedere con il Carpi.

La gara sarà valida come sesta giornata di andata. “Ci siamo preparati con la massima attenzione a dare il massimo – spiegano dalla KeyJey – cercheremo di fare in modo che, ancora una volta, i nostri talenti possano emergere al meglio delle loro potenzialità”.