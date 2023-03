La KeyJey Ragusa domani di scena sul campo de Il Giovinetto Petrosino

Continua, nel turno di andata della fase a orologio del girone C del campionato nazionale di pallamano di Serie A2, il cammino della KeyJey Ragusa. Domani, sabato 25 marzo, alle 17,30, il team allenato da Adam Klimek andrà a marcare visita sul campo de Il Giovinetto Petrosino per cercare di dare in qualche modo continuità a qualche progresso palesato dai giocatori sul campo.

I giovani talenti iblei si continuano a scommettere con dedizione nei confronti di questa disciplina sportiva e, nonostante non siano premiati dai risultati, stanno facendo il possibile per tagliare il traguardo di una stagione caratterizzata in negativo per quanto riguarda le sconfitte subite ma che certo evidenzia un crescendo sul fronte della maturazione agonistica e atletica dei talenti in erba mandati in campo.

La KeyJey ha forse affrontato la stagione più difficile della propria storia recente ma la società non si è persa d’animo e sta cercando di salvaguardare gli aspetti postivi di questi ultimi mesi per poterli proiettare già al campionato del futuro. KeyJey che, anche contro la quarta forza del campionato, seppur in trasferta, schiererà la migliore formazione possibile nel tentativo di rendere la vita difficile ai padroni di casa.