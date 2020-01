La KeyJey Dnm Ragusa riceve domani la visita del fanalino di coda Messana - Ragusa Oggi

La KeyJey Dnm Ragusa riceve domani la visita del fanalino di coda Messana

Torna a giocare tra le mura amiche la KeyJey Dnm Pallamano Ragusa che domani, sabato 25 gennaio, ospiterà alle 19, sul parquet della palestra Parisi di via Bellarmino, l’Handball Club Messana. E’ quest’ultima una squadra che, sebbene ancorata allo zero nella classifica del campionato di Serie B, risulta formata da gruppi di giocatori d’esperienza che arrivano da Reggio Calabria, Capo d’Orlando e da Messina stessa e che possono dunque vantare una determinata capacità nell’affrontare partite come quella in programma domani a Ragusa.

“In effetti – sottolinea il presidente Giuseppe Girasa – suona strano che una squadra del genere non abbia ancora totalizzato un solo punto. Sulla carta, dunque, per noi dovrebbe essere un impegno abbordabile. Ma è chiaro che non ci fidiamo. Non a caso l’Aretusa, nell’ultimo match proprio con Messana, ha dovuto faticare le proverbiali sette camicie per avere ragione di un avversario che ha dimostrato, al di là della sconfitta, di essere quadrato. Quindi, siamo certi che arriveranno a Ragusa molto agguerriti.

Noi, d’altronde, così come fatto a Petrosino, sebbene saranno tutti disponibili, continueremo ad optare per la linea verde. Quindi scenderanno in campo numerosi under affiancati da due-tre giocatori senior. E’ un indirizzo ben preciso quello adottato da coach Lillo Gelo che ci sentiamo assolutamente di condividere. Speriamo, naturalmente, di dare un seguito al bel successo ottenuto a Petrosino”.

Domenica 26 gennaio, invece, l’Under 19 del sodalizio ibleo sarà impegnata sul campo del Cus Palermo. Una partita abbastanza complessa contro un avversario tosto in cui i ragusani sperano di fare bene e di dimostrare sino in fondo il proprio valore cercando di approcciare il match così come è stato fatto nelle precedenti prestazioni.