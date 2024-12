La Giornata dei Presepi spiegata ai bambini delle elementari a Modica

Domani, 4 dicembre, il Kiwanis Club di Modica celebrerà La giornata dei Presepi, un’iniziativa che coinvolgerà diverse classi delle scuole primarie della città. La presidente del Kiwanis Club, Maria Zingale, ha annunciato che gli alunni di due classi di quarta e una di quinta della Scuola Primaria Santa Marta e due classi di prima della Scuola Primaria 8 Marzo parteciperanno all’evento, che si terrà alle 9:30 nella Chiesa di Santa Maria, famosa per ospitare uno dei presepi più suggestivi della Sicilia.

Il Presepe Monumentale di Santa Maria

Il presepe, realizzato nel 1882 da Bongiovanni Vaccaro, maestro di Caltagirone, è un vero e proprio presepe monumentale. La sua particolarità risiede nella disposizione su diverse quote e nell’uso di statue in terracotta a grandezza naturale. L’ambientazione riprende il paesaggio naturale della valle di Modica, con la Chiesa di Santa Maria di Betlem che fa da sfondo. La caratteristica distintiva del presepe è che i personaggi sono vestiti con abiti tipici della Contea di Modica, offrendo una rappresentazione unica della tradizione locale.

La Guida del Prof. Valerio Petralia

A spiegare il valore storico e culturale di questo presepe ai giovani alunni sarà il prof. Valerio Petralia, esperto di storia locale e documentarista, che illustrerà il significato del presepe e la sua importanza nella tradizione modicana.

Il Messaggio Universale del Presepe

Il presepe, oltre ad avere un forte legame con la tradizione religiosa, porta con sé un messaggio di universalità e pace. La rappresentazione della Natività non solo celebra la nascita di Gesù, ma invita alla riflessione sulla pace in terra per tutti gli uomini di buona volontà, indipendentemente dalla nazionalità, dalla razza, dal colore della pelle o dalla confessione religiosa.

