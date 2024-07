La giornalista Valentina Frasca si è sposata con il suo “Pepè”, noto vocalist di Ragusa

In una giornata baciata dal sole, ieri pomeriggio un evento che ha fatto battere il cuore a tutti i presenti: il matrimonio di Valentina Frasca e Giuseppe Occhipinti. La celebrazione, attesa con grande emozione, ha avuto luogo questa mattina, portando una ventata di gioia e amore in città.

Valentina, la brillante giornalista di Videomediterraneo, e Peppe, conosciuto sia per il suo lavoro all’Unieuro di Ragusa che soprattutto per le sue performance come vocalist, hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore. Il sindaco Peppe Cassì ha officiato la cerimonia civile, rendendo ancora più speciale questo momento significativo.

La storia d’amore tra Valentina, di Vittoria, e Peppe, originario di Scicli ma residente a Ragusa da molti anni, è iniziata in modo tanto casuale quanto romantico. La sera del compleanno di Valentina, il 2 agosto 2019, la loro vita è cambiata per sempre. Durante i festeggiamenti in discoteca, Peppe, accompagnato da un’amica comune, ha deciso di unirsi al tavolo di Valentina, dando inizio a un corteggiamento appassionato e “old style” che ha conquistato il cuore della giornalista.

La cerimonia di ieri pomeriggio ha visto protagonisti anche i piccoli paggetti, il nipote di Valentina e figli di Peppe. Gli sposi hanno scelto come tema delle loro nozze gli anni ’90, decennio che entrambi adorano per la musica e la cultura. L’atmosfera nostalgica ha avvolto gli invitati, trasportandoli in un viaggio nel tempo grazie alla selezione di brani musicali che hanno accompagnato la giornata.

Un dettaglio curioso della loro storia è che, dopo meno di tre mesi dal loro primo incontro, Valentina e Peppe hanno deciso di andare a convivere. Poco dopo, si sono trovati a vivere insieme il periodo di lockdown causato dalla pandemia. Questo tempo trascorso in stretta vicinanza ha rafforzato il loro legame, accelerando la loro conoscenza reciproca e consolidando il loro amore.

Amici e familiari hanno celebrato con entusiasmo e affetto l’unione di Valentina e Peppe, augurando loro una vita lunga e felice insieme. La loro storia, iniziata sotto il segno della spontaneità e cresciuta attraverso le sfide, è una testimonianza del potere dell’amore e della resilienza.

