LA FOTO. Eclissi lunare sopra Mineo: lo spettacolo cosmico catturato in uno scatto

Uno spettacolo celeste ha incantato gli appassionati di astronomia e i curiosi nei giorni scorsi: l’eclissi lunare, immortalata in uno scatto composito dal fotografo Giovanni Migliorisi sotto il suggestivo Castello di Mongialino, a Mineo.

L’immagine, frutto di una selezione accurata tra migliaia di scatti, racconta in un’unica visione l’intera ascesa della luna e le diverse fasi dell’eclissi. Migliorisi ha utilizzato una Nikon abbinata a un obiettivo Tamron 150-600 mm alla massima focale di 600 mm, catturando dettagli impressionanti che rivelano la magia di un evento astronomico straordinario.

Il Castello di Mongialino ha offerto una cornice perfetta, conferendo profondità e suggestione allo scatto, che unisce il fascino del cielo notturno alla storica architettura siciliana. L’immagine non è solo una testimonianza astronomica, ma anche un omaggio al territorio e alla capacità della fotografia di unire scienza e arte.

Gli appassionati di astronomia e fotografia potranno godere di questo capolavoro visivo, che testimonia l’eclissi come un fenomeno naturale raro e affascinante, visibile solo grazie alla pazienza e alla passione di chi sa guardare il cielo con occhi attenti e sensibili.

