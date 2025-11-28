La fortuna bacia Vittoria: giocatore vince100mila euro

La fortuna fa tappa a Vittoria, dove un giocatore ha centrato una vincita straordinaria da 100.001 euro al 10eLotto, regalando alla città uno dei premi più alti dell’ultimo concorso nazionale. A renderlo noto è Agimeg, che certifica come la Sicilia sia risultata la regione più fortunata dell’estrazione, con un bottino complessivo di quasi 186.000 euro.

Il colpo di Vittoria è arrivato grazie a un ‘9’ Doppio Numero Oro giocato in estrazione frequente, modalità che spesso premia chi punta sulla velocità e sulla ripetizione dei concorsi giornalieri. La schedina vincente è stata giocata nella ricevitoria di via Giacomo Leopardi, destinata da oggi a diventare meta di curiosi e appassionati.

Il gioco può creare dipendenza patologica.

