In occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS, l’U.O.C. di Malattie Infettive di Modica, diretta dal dottor Gaetano Cabibbo, promuove una mattinata di sensibilizzazione rivolta alla popolazione. L’iniziativa si svolgerà mercoledì 1° dicembre, dalle 8 alle 14, presso il Padiglione A (ingresso principale) dell’ospedale “Maggiore-Baglieri”. Il punto informativo sarà presidiato dal personale sanitario, pronto a distribuire […]
La fortuna bacia Vittoria: giocatore vince100mila euro
28 Nov 2025 16:08
La fortuna fa tappa a Vittoria, dove un giocatore ha centrato una vincita straordinaria da 100.001 euro al 10eLotto, regalando alla città uno dei premi più alti dell’ultimo concorso nazionale. A renderlo noto è Agimeg, che certifica come la Sicilia sia risultata la regione più fortunata dell’estrazione, con un bottino complessivo di quasi 186.000 euro.
Il colpo di Vittoria è arrivato grazie a un ‘9’ Doppio Numero Oro giocato in estrazione frequente, modalità che spesso premia chi punta sulla velocità e sulla ripetizione dei concorsi giornalieri. La schedina vincente è stata giocata nella ricevitoria di via Giacomo Leopardi, destinata da oggi a diventare meta di curiosi e appassionati.
Il gioco può creare dipendenza patologica.
© Riproduzione riservata