La Fisica nello sport: in primo piano il liceo scientifico Fermi di Ragusa

Il Liceo Scientifico Fermi di Ragusa tra i protagonisti del 61° Congresso della AIF, l’Associazione per l’Insegnamento della Fisica, svoltosi nei locali del Dipartimento di Fisica e Astronomia e nei locali del Laboratorio Nazionale del Sud.

“La Fisica per la società del futuro”: questo il tema approfondito dai numerosi Docenti, attraverso relazioni, comunicazioni e workshop. Il Prof. Concetto Gianino ha portato il contributo del Liceo Fermi di Ragusa con un workshop su Tracker Video Analysis and Modeling tools e una comunicazione sui risultati degli studi effettuati nell’ambito di un PON sulla “Fisica applicata allo sport”. Studi che hanno visto impegnato un altro Docente del Fermi di Ragusa, il prof. Roberto Criscione, destinatario di una menzione speciale al concorso “Ci vuole il Fisico. La Fisica dello Sport”, bandito dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), tramite il canale web di comunicazione e divulgazione ScienzaperTutti.

Il percorso che ha portato ad analizzare la fisica nello sport nasce da molto lontano: il liceo Fermi vanta un indirizzo sportivo e da diversi anni si applica nello studio scientifico del gesto atletico. Dal 2008, ha aderito al progetto la Fisica del Karate del PLS del Dipartimento di Fisica di Catania e in collaborazione con l’Associazione sportiva dilettantistica Dojo Karate-Do Shotokan di Ragusa. Lo studio della fisica applicata nel quotidiano e nello sport, in particolare, suscita l’interesse degli studenti poiché permette di dare delle giustificazioni scientifiche ai fenomeni studiati, oltre ad offrire spunti per ottimizzarle. Il prof. Gianino, i e il prof. Criscione hanno sempre creduto nell’efficacia didattica di questo approccio nello studio delle due discipline (Fisica e Scienze Motorie) che si integrano reciprocamente, aiutando gli studenti a comprenderne meglio le peculiarità.