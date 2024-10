La Fiera Emaia si farà. Poche adesioni ma sindaco Aiello rassicura

Fiera Emaia a Vittoria. Poche adesioni. Ma il sindaco assicura: “Avremo le tre fiere d’autunno”.

Dubbi e misteri attorno alla Fiera Emaia. Alcuni espositori, che avevano avanzato la richiesta di portare i loro prodotti negli stand della cittadella fieristica vittoriese, hanno ricevuto un avviso. Quanto versato in anticipo per la partecipazione alla fiera sarebbe stato rimborsato.

Tutti hanno pensato che la Fiera Emaia quest’anno non si sarebbe tenuta. I consiglieri d’opposizione, Monia Cannata e Pippo Scuderi avevano lanciato l’allarme. “Non è una notizia piacevole per tanti commercianti che attendevano questo appuntamento – hanno detto i due esponenti di Fratelli d’Italia – e questo dimostra quanto sia fallimentare la gestione di questa amministrazione”.

Ma il sindaco Aiello ha smentito. “L’Emaia ci sarà. Ci saranno, come sempre, le tre fiere di novembre: la fiera d’autunno, la fiera del bestiame e la fiera di San Martino”.

La bagarre. Il presidente Carmelo Diquattro si è dimesso. Martedì la nomina del nuovo Cda

Ma cosa è veramente accaduto ? Qualche giorno fa il presidente dell’Emaia, Carmelo Diquattro, si era dimesso. Dimissioni quantomeno strane alla vigilia dell’appuntamento fieristico più importante dell’anno. E ora chi gestirà la fiera. “Stiamo affidando l’organizzazione degli aspetti logistici ad un’agenzia esterna – spiega Aiello – martedì si insedierà il nuovo consiglio d’amministrazione della Vittoria Mercati e prenderà le sue decisioni. Ma è chiaro che stiamo correndo contro il tempo e quindi stiamo già facendo alcune cose che consegneremo poi al nuovo cda. Bisogna correre. Il presidente Diquattro si è dimesso due mesi fa ed è necessario fare alcune scelte. Le farà il nuovo consiglio d’amministrazione. Ma siccome il tempo è breve, noi stiamo già facendo alcuni passi”.

I nuovi assetti politici.

Per la presidenza della Vittoria Mercati si fa da tempo il nome della figlia di un consigliere comunale di maggioranza. Gli attriti e le divisioni del passato, che avevano fatto venir meno la maggioranza per l’attuale sindaco, sono ormai sopiti e alcuni consiglieri che avevano firmato un anno fa la mozione di sfiducia sono tornati nella maggioranza. La giunta Aiello ora viaggia senza troppi patemi. Anche se deve affrontare la difficoltà dell’appuntamento fieristico.

Alle porte dell’appuntamento fieristico pare fossero ben pochi gli espositori che avevano aderito. Le ultime edizioni non avevano incoraggiato la partecipazione e da circa un ventennio le fiere, in tutta Italia, hanno conosciuto una forte crisi. Molte hanno chiuso i battenti, altre sopravvivono. L’Emaia è tra queste ma le difficoltà non mancano. E nel 2024 sono accentuate. La Vittoria Mercati aveva gettato la spugna. Ora si sta cercando di correre ai ripari.

