La fiamma olimpica è passata da Ragusa. Una grande emozione. VIDEO e FOTO

Fiaccola Olimpica a Ragusa: emozione, sport e comunità nel cuore della città

La Fiaccola Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 attraversa l’Italia e, come parte del suo storico viaggio, ha illuminato la Sicilia con tappe ricche di significato simbolico e partecipazione popolare. Dopo l’accensione della Fiamma a Olimpia in Grecia, la staffetta è entrata nel nostro Paese attraversando tutte le regioni italiane fino ad arrivare nelle città siciliane, tra cui Ragusa, dove il passaggio è stato uno dei momenti più attesi sul territorio.

Il 17 dicembre 2025 la Fiamma ha attraversato la città barocca nel corso della tappa che da Caltagirone ha proseguito verso Noto, Avola, Marzamemi, Porto Palo e Siracusa, dando vita a un percorso ricco di significati culturali e sportivi.

Il significato e il percorso dell’evento

La staffetta, che coinvolge migliaia di tedofori e personaggi del mondo sportivo e culturale nell’intero viaggio italiano, tocca circa 300 città su un percorso di oltre 12.000 km, con l’obiettivo di unire il Paese attorno ai valori olimpici di pace, inclusione e partecipazione.

A Ragusa la Fiamma ha attraversato alcune delle vie principali del centro cittadino intorno alle ore indicate nel programma ufficiale, offrendo ai cittadini l’opportunità di assistere personalmente a questo simbolico passaggio, parte integrante della tradizione olimpica internazionale.

Un momento di comunità e orgoglio locale

La presenza della Fiamma Olimpica nel capoluogo è stata accolta con entusiasmo da istituzioni, cittadini e appassionati, che si sono radunati lungo il percorso per assistere alla staffetta dei portatori della torcia. Il passaggio della Fiamma rappresenta infatti non solo un’importante anticipazione dell’evento sportivo che si terrà nel 2026, ma anche un’occasione di partecipazione collettiva e di valorizzazione del territorio ragusano, sempre più protagonista di eventi di rilevanza nazionale.

I valori portati dalla Fiamma Olimpica

Il viaggio della Fiaccola non è solo un evento sportivo: è un simbolo di unità e condivisione, che attraversa città grandi e piccole, città d’arte e centri storici come Ragusa, promuovendo l’idea che lo sport sia un linguaggio universale capace di unire comunità diverse. Il passaggio della Fiamma sottolinea anche l’importanza di far vivere alla cittadinanza momenti di partecipazione attiva, soprattutto in un periodo festivo e ricco di significato come quello natalizio.

Con l’arrivo dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 alle porte, eventi come questi consolidano la connessione tra la Sicilia e il grande palcoscenico olimpico, tenendo vivo l’entusiasmo per un appuntamento che, proprio attraverso la staffetta della Fiamma, coinvolge simbolicamente l’intero Paese. I video della partenza della fiaccola e della percorrenza su corso Italia sono tratti dalla pagina social di Ragusaoggi e realizzati da Salvo Bracchitta.

