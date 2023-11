La fiaba de “I tre porcellini” questa domenica al Teatro Garibaldi di Modica

MODICA – Al Teatro Garibaldi di Modica arrivano le simpatiche avventure de “I tre porcellini” nell’originale ed inedita rivisitazione di Simone Santagati. Domenica 19 novembre alle ore 18.00, Claudia Bono, Oriana Ciaffaglione, Leonardo Monaco e Giada Romano, accompagneranno piccoli e grandi spettatori alla riscoperta di una storia che divertirà molto tutta la famiglia e che contiene importanti messaggi educativi. I tre porcellini sono fratellini dispettosi e birichini, che litigano continuamente mettendo a dura prova la pazienza del padre che, stanco delle loro monellerie e nella speranza che possano andare d’accordo, decide di mandarli al “campus per porcelli”. Durante il loro cammino incontreranno il temuto lupo cattivo, non tanto cattivo però, ma pieno di inaspettate ambizioni. Lo spettacolo, ricco di musiche e canzoni inedite scritte da Emanuele Toscano, racconta una fiaba sulla collaborazione e sull’accettazione delle proprie peculiarità, sull’importanza del lavoro di squadra e del rispetto per l’ambiente, ed è un invito a seguire i propri sogni che contiene tanti momenti di interazione e confronto.

Gli spettatori, insieme ai buffi personaggi sul palco, intraprenderanno un viaggio imprevedibile, un’avventura coinvolgente che incoraggerà alla tolleranza, collaborazione e perseveranza, a rispettare le peculiarità degli altri e a comprendere che la forza sta nell’unità. Spettacolo di Simone Santagati con Claudia Bono, Oriana Ciaffaglione, Leonardo Monaco, Giada Romano. Regia Diletta Borrello. Scenografia Martina Ciresi e Stefano Privitera. Musiche originali Emanuele Toscano. Supervisione artistica di Giuseppe Bisicchia e Massimo Giustolisi. Costumi Laboratorio Bis. Produzione Buio in Sala – acting school. “I tre porcellini è uno spettacolo fuori abbonamento realizzato con il patrocinio della Regione Sicilia, del Comune di Modica e dell’Assemblea Regionale Siciliana. I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro o online su www.ciaotickets.com/it/biglietti/i-tre-porcellini-modica