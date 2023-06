La festa della condivisione: va in archivio il Trofeo Cappello

Una manifestazione che sancisce, ufficialmente, la ripartenza.

Al centro, ancora una volta, il mondo sportivo giovanile, come nella migliore tradizione del movimento rugbistico ibleo.

Questo il tema centrale della 19esima edizione del Trofeo Cappello, che ha visto la partecipazione, praticamente, di tutto il mondo rugbistico giovanile siciliano, che si è dato appuntamento allo stadio del Rugby di Ragusa in via Forlanini.

Tra le società presenti, oltre al Ragusa Rugby, Fenix Belpasso, Malarazza, Cus Catania, Elimi di Trapani e Nissa.

Presenti anche i ragazzi degli istituti Don Milani di Donnalucata e Vittorini di Scicli.

“Ci voleva – è il commento del presidente del Ragusa Rugby, Erman Dinatale – festeggiare la conclusione, anche se in realtà l’attività continua anche d’estate, con il ritorno del Trofeo Cappello e all’insegna dei nostri rugbisti in erba, è il modo migliore per salutare, alla grande, la stagione appena conclusa e gettare solide basi per quella che verrà”.

Grande successo anche per l’anteprima, il sabato sera, organizzata dal Team Terzo Tempo, all’insegna di birra e frittole. Presenti i birrifici della provincia, Onei, Kuturi e Yblon, l’accompagnamento musicale di Omg e con il “Senatore”, Mario Bella impegnato nelle nuove creazioni culinarie, rigorosamente a base di carne, a disposizione dei tanti, anzi tantissimi, che hanno deciso di essere presenti.

“E’ stato un successo nel successo – sottolinea Paolo Sartorio, vicepresidente del Ragusa Rugby – che ha mostrato ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, come in tanti, anche al di là del mondo rugbistico strettamente inteso, hanno “fame” di socialità e condivisione. Eventi come questo, che continueremo a ripetere nel corso della stagione, sono il vero trait d’union tra il nostro sport e la comunità iblea, chiave vincente per lo sviluppo, prima ancora che di un’attività sportiva o agonistica, di un momento di unità”.

Ora, la carovana del rugby non si ferma. La società iblea, infatti, è già al lavoro per la tappa nazionale di Beach Rugby in programma a Marina di Ragusa, il prossimo 23 luglio. Nei prossimi giorni saranno diffusi, sui canali social della società iblea, tutti i dettagli per la partecipazione.