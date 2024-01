La Fanfara del 12° Battaglione carabinieri Sicilia alla cerimonia dell’intitolazione della caserma di Donnalucata all’appuntato Vincenzo Garofalo

Ultime ore per allestire gli esterni dove si terrà la cerimonia di intitolare della Stazione carabinieri di Donnalucata all’appuntato Vincenzo Garofalo, Medaglia d’Oro al Valor Militare. Un momento atteso da anni che l’Arma dei carabinieri ha voluto fermamente e che il Comune di Scicli ha perseguito nel tempo. Lo stesso vale per la città tutta nell’onorare un giovane sciclitano barbaramente trucidato da un commando a colpi di mitra mentre assieme ad un collega, Antonino Fava di Taurianova, svolgeva il suo lavoro a bordo dell’auto di servizio sull’autostrada Reggio Calabria-Salerno in prossimità dello svincolo per Scilla. Quell’uccisione fu un colpo al cuore per la famiglia che lo piange da trent’anni.

In occasione del 30° anniversario della sua morte il momento commemorativo.

La cerimonia si terrà nell’area antistante alla caserma di Donnalucata e sarà preceduta dalla deposizione di una corona d’alloro, alle 9.30, nel monumento a lui dedicato in via Pirandello, nella piazzetta Vincenzo Garofalo-Antonino Fava. Alle 11 poi cerimonia davanti alla caserma dei carabinieri alla presenza dei familiari dell’appuntato Vincenzo Garofalo, del Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, Gen. D. Giuseppe Spina, il sindaco di Scicli Mario Marino, la giunta comunale, la presidente del consiglio comunale, la fanfara del 12° Battaglione Carabinieri Sicilia e un reparto d’onore del Comando provinciale carabinieri di Ragusa, le autorità regionali e provinciali.