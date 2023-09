La FAM Ragusa da venerdì porta l’eccellenza della zootecnia e dell’agroalimentare in mostra. Anche spettacoli equestri e concorsi

E’ ormai diventato un evento di caratura regionale e nazionale, un punto di riferimento per gli allevatori, i produttori agricoli e zootecnici ma anche più semplicemente per gli amanti del cibo, dell’agricoltura e della tradizione siciliana. La Fam Ragusa, la Fiera Agroalimentare Mediterranea, è un’imperdibile occasione per scoprire il cuore e l’anima dell’isola attraverso il più importante distretto produttivo zootecnico siciliano.

Dal 29 settembre all’1 ottobre la manifestazione, presentata stamani in conferenza stampa al Comune, ritorna con la sua 48esima edizione, ospitata al foro boario di Ragusa, promossa e organizzata dal Consorzio Interprovinciale Allevatori Ragusa, grazie al sostegno della Camera di Commercio del Sud Est e del Comune di Ragusa, della Regione, con gli Assessorati all’Agricoltura e alle Attività Produttive, del Libero Consorzio Comunale, della Bapr e di vari sponsor privati.

Per gli appassionati di zootecnia, la FAM offre una serie di concorsi e gare che mettono in luce l’importanza delle razze bovine e l’eccellente selezione raggiunta grazie agli allevatori che con dedizione portano avanti da generazioni questo mestiere. Tra gli appuntamenti di rilievo c’è il concorso regionale bovini di razza Modicana che mette in competizione i migliori esemplari di questa razza autoctona. Da segnalare anche la gara di valutazione morfologica delle varie razze bovine ed equine.

Tra le vetrine più interessanti ci sono quelle che mettono in mostra bovini di razze come la Modicana, la Frisona, la Pezzata Rossa, la Bruna, la Charolaise e la Limousine, e anche una selezione di asini di razza ragusana. E poi tanto agroalimentare grazie a produttori e piccole imprese che saranno presenti in fiera con le loro produzioni di qualità, una straordinaria occasione di scoprire e gustare prodotti a marchio DOP e Presidi Slow Food. Da non perdere anche i convegni informativi, altro aspetto fondamentale della FAM. Uno dei momenti clou è il meeting organizzato dall’Anacli in collaborazione con Coldiretti, dedicato all’allevamento delle razze Charolaise e Limousine.

Ci saranno anche gli spettacoli equestri che rappresentano un altro momento di grande fascino nella FAM. Organizzato dalla A.s.d. Spettacoli Equestri di Maria Purità, sabato e domenica sarà possibile ammirare la grazia e la bellezza dei cavalli, veri protagonisti del mondo agricolo e rurale. Per accedere facilmente alla FAM Ragusa sarà possibile usufruire anche del servizio navette che sarà attivo dal piazzale – parcheggio del Centro Commerciale Ibleo sia sabato 30 settembre, dalle 9 alle 23, che domenica 1 ottobre dalle 9 alle 21.

Questo servizio è stato pensato per agevolare la mobilità dei visitatori, permettendo loro di partecipare all’evento senza preoccuparsi del parcheggio. In fase di presentazione il presidente del Consorzio Interprovinciale Allevatori di Ragusa, Gianni Campo, ha fornito interessanti dettagli sulla composizione della fiera. “Abbiamo organizzato 65 stand dedicati alla meccanizzazione, 45 stand per il comparto agroalimentare, 20 stand per i servizi legati all’agricoltura e alla zootecnia, 15 aziende specializzate in utensileria e 2 stand dedicati al florovivaismo”, ha dichiarato Campo offrendo tutti i numeri più rilevanti della manifestazione.

Il sindaco Ragusa, Peppe Cassi, alla presenza anche dell’assessore comunale allo Sviluppo Economico, Giorgio Massari, ha ribadito il pieno impegno del Comune capoluogo a sostegno della fiera, auspicando una continua crescita anche grazie al progetto di riqualificazione del foro boario. L’assessore Massari ha ricordato la valenza nazionale dell’evento scelto anche da Fieragricola Verona per l’avvio del roadshow italiano.

Dopo aver ricordato anche il grande supporto della Camera di Commercio del Sud Est, è intervenuto Raffaele Falconieri, rappresentante del Libero Consorzio Comunale di Ragusa che ha ribadito il sostegno, anche attraverso la fiera, al comparto agroalimentare e zootecnico in un momento sicuramente difficile ma che vuole guardare alle nuove prospettive.

Il direttore di Coldiretti Ragusa-Siracusa, Calogero Fasulo, ha ricordato i vari convegni e momenti di approfondimento proprio durante la fiera con la partecipazione anche di attori protagonisti importanti, come l’Aia, l’Associazione Italiana Allevatori, oltre a varie associazioni che si occupano delle varie razze. Infine Giorgio Ragusa, in rappresentanza di “Progetto Natura”, la più importante cooperativa di raccolta del latte in Sicilia, ha sottolineato le sfide che il settore agroalimentare sta attraversando, ma guardando anche alla necessità di fornire maggiori tutele per garantire la sostenibilità e la crescita del comparto. Alla presentazione sono intervenuti anche Fabrizio Ilardo, presidente del Consiglio comunale di Ragusa, Rosario Tumino, consigliere del Consorzio e Salvatore Battaglia in qualità di responsabile organizzativo della FAM per conto del Comune.