La droga trovata in un muretto a secco a Ragusa Ibla

I carabinieri di Ragusa, coadiuvati dal gruppo cinofili di Nicolosi, hanno denunciato in stato di libertà due persone e sequestrato un grande quantitativo di droga ritrovato a Ibla.

UN 30ENNE DENUNCIATO PER POSSESSO DI DROGA E ARMI

Un 28enne è stato trovato in possesso di 0,20 g di cocaina. Interrogato su dove avesse reperito la sostanza, ha dichiarato di averlo acquistato da un uomo in piazza Carmine. I militari hanno così trovato un trentenne già agli arresti domiciliari: aveva con sè una dose di hashish e strumenti per il confezionamento. Inoltre, sul tavolo da pranzo è stato ritrovato anche un machete con una lama da 45 cm e un pugnale tattico di circa 35 cm, forse utilizzati per intimorire gli acquirenti. Il trentenne veniva quindi denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi e tutto quanto ritrovato è stato posto sotto sequestro.

DENUNCIATO 59ENNE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Inoltre, un 59enne di origine marocchina, a bordo di una berlina, è stato notato mentre guidava nel centro storico in modo pericoloso. E’ stato fermato e sottoposto ad alcol test.

Aveva un tasso alcolemico di ben 1,9 g/l, ampiamente sopra il limite di 0,5 g/l stabilito dalla legge. I carabinieri quindi hanno proceduto al ritiro della patente, al sequestro del veicolo ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Infine, è stata sequestrata una grande quantità di stupefacenti. Durante un controllo nei pressi di Corso Mazzini di Ragusa Ibla il cane antidroga ha segnalato un muretto di pietra a secco: nascosti in una cavità all’interno del muro, dietro una pietra ben incastonata, sono stati ritrovati due involucri, il primo contenete circa 100 g di marijuana, il secondo ben due panetti da 100g di hashish.