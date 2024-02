La desertificazione commerciale di Ragusa continua: l’indagine di Confcommercio

Negli ultimi dieci anni, il volto della città di Ragusa, dal centro storico alla periferia, ha subito diversi cambiamenti, come rivelato dall’indagine “Città e Demografia d’Impresa” presentata da Confcommercio nazionale. Purtroppo, i dati indicano una cosa che molti sapevano già ma che ora è stata messa nero su bianco: la desertificazione commerciale continua. Dai dati raccolti emerge una tendenza alla diminuzione delle imprese di commercio al dettaglio, sia nel centro storico che nelle aree non del centro storico. Nel 2012, le imprese attive nel commercio al dettaglio erano complessivamente 823, scese a 704 nel 2019 e a 648 nel 2023. Anche il numero di alberghi, bar e ristoranti ha subito variazioni nel periodo considerato, con una crescita complessiva delle attività al di fuori del centro storico e una diminuzione all’interno di esso.

CALA IL NUMERO DEI BAR MA AUMENTANO I RISTORANTI

Le curiosità emerse includono una diminuzione del numero di bar nel centro storico, mentre sono aumentati i ristoranti. Al contrario, fuori dal centro storico, si è registrata una diminuzione del numero di bar e un aumento esponenziale dei ristoranti. Gli alberghi hanno avuto una crescita fuori dal centro storico e una diminuzione all’interno di esso.

I NUMERI IN DETTAGLIO

Nel 2012 le imprese di commercio al dettaglio attive in città erano complessivamente 823 (512 nel centro storico e 311 in aree non del centro storico), nel 2019 il numero è sceso a 704 (390 nel centro storico e 314 ncs) mentre nel 2023 (sino al 30 giugno) erano 648 (335 cs, 313 ncs). Per quanto, invece, riguarda alberghi, bar e ristoranti i dati parlano di 394 imprese attive nel 2012 (170 centro storico, 224 ncs), contro le 494 del 2019 (169 cs, 325 ncs) e le 488 del 2023 (al 30 giugno), con 164 presenze in centro storico e 324 fuori dal centro storico. Tra le curiosità: è diminuito il numero di bar in centro storico (dai 47 del 2012 ai 31 del 2023) mentre è aumentato quello dei ristoranti (dagli 82 del 2012 agli 83 del 2023). Per quanto riguarda queste stesse voci, fuori dal centro storico, si registra una riduzione di dieci unità per i bar (dai 70 del 2012 ai 60 del 2023) mentre sono cresciuti esponenzialmente i ristoranti (dai 112 del 2021 ai 164 del 2023). In crescita, fuori dal centro storico, anche gli alberghi che sono passati dagli 11 del 2012 ai 22 del 2023 mentre sono diminuiti in centro storico, da 14 a 11.

© Riproduzione riservata