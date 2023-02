La dea bendata bacia Modica: vinti 15 mila euro al lotto

La dea bendata ha baciato la città di Modica: nel corcoso al Lotto del 7 febbraio, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore ha centrato un premio da 15.250 euro.

LA FORTUNA E’ CIECA

Una somma che certo non cambierà la vita a questo fortunatissimo giocatore, ma che certamente potrà aiutare. Come sempre, ci auguriamo che chiunque vinca al gioco sia una persona che ne abbia veramente bisogno. E la raccomandazione, come sempre, è quella di giocare con moderazione.