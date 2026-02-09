Home / Attualità

La dea bendata bacia Comiso: “5” da 11.004 euro al SuperEnalotto

09 Feb 2026 12:05

La Sicilia sorride ancora grazie al SuperEnalotto. Nel concorso di sabato 7 febbraio 2026, due fortunati giocatori hanno centrato il “5” da 11.004,60 euro ciascuno. Tra le vincite più attese, spicca quella di Comiso, dove il premio è stato registrato presso il Tabacchi Cannizzo, in via Principe di Piemonte, 21.

L’altra vincita del “5” è stata realizzata a Giarre, in provincia di Catania, presso l’Antica Tabaccheria in via Turati, 20.

Il SuperEnalotto vola verso nuovi record

Nonostante le vincite di sabato, il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione di martedì 9 febbraio 2026 raggiungerà la cifra record di 118,5 milioni di euro. L’ultimo “6” vincente da 35,4 milioni di euro risale al 22 maggio 2025, centrato a Desenzano del Garda (BS).

