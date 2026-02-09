L’ASP di Ragusa ha adottato la deliberazione n. 236, pubblicando due Avvisi pubblici finalizzati al conferimento di incarichi libero-professionali per personale medico. L’iniziativa nasce per affrontare la persistente carenza di medici sul territorio e per garantire il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza, assicurando così un servizio sanitario efficiente e tempestivo. Il primo Avviso è […]
La dea bendata bacia Comiso: “5” da 11.004 euro al SuperEnalotto
09 Feb 2026 12:05
La Sicilia sorride ancora grazie al SuperEnalotto. Nel concorso di sabato 7 febbraio 2026, due fortunati giocatori hanno centrato il “5” da 11.004,60 euro ciascuno. Tra le vincite più attese, spicca quella di Comiso, dove il premio è stato registrato presso il Tabacchi Cannizzo, in via Principe di Piemonte, 21.
L’altra vincita del “5” è stata realizzata a Giarre, in provincia di Catania, presso l’Antica Tabaccheria in via Turati, 20.
Il SuperEnalotto vola verso nuovi record
Nonostante le vincite di sabato, il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione di martedì 9 febbraio 2026 raggiungerà la cifra record di 118,5 milioni di euro. L’ultimo “6” vincente da 35,4 milioni di euro risale al 22 maggio 2025, centrato a Desenzano del Garda (BS).
Il gioco può generare dipendenza patologica.
