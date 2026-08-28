“La Corridas”, a Scoglitti la 15° edizione della kermesse di musica e spettacolo. Sul palco dieci artisti dilettanti

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Quindicesima edizione di “La Corridas” domani sera in piazza Sorelle Arduino sabato 29 agosto a Scoglitti. Il format ideato da Gabriele Nicita e Antonello La Mattina propone quest’anno la quindicesima edizione del concorso riservato a “dilettanti allo sbaraglio”, artisti in pectore, dilettanti ed appassionati che si esibiranno proponendo diversi tipi di performance. Il concorso è organizzato dall’associazione Callliope, con la presidente Giannella Gulino. Presentano: Gabriele Nicita e Stella Sciacco, con la collaborazione di Gessica.

Sul palco saliranno dieci concorrenti provenienti dalle province di Ragusa, Catania, Siracusa. In programma, canzoni, esibizioni canore, performance varie, imitazioni. Le loro esibizioni saranno esaminate dalla giuria composta da Giuseppe Parisi (presidente), Salvatore Avola (assessore comunale), Mimmo Bertone, Ornella Vietti, Lina Giannitto, Mirella La Cognata, Giombattista Miccichè, Biagio Tinghino. La giuria indicherà due nomi da cui sarà scelto il vincitore. A quel punto sarà il pubblico, con il cosiddetto “applausometro” a decretare il vincitore. Ad esso andrà un buono sconto da 500 euro di un’agenzia di viaggi vittoriese (per un viaggio da organizzare entro novembre), Il secondo classificato riceverà un orologio artigianale. Inoltre sarà assegnato il “premio simpatia” che sarà consegnato dal presidente dell’Avis Giovani di Vittoria, Giovanni Carbonaro.

Nel corso della serata saranno proposti alcuni momenti particolari: uno spazio sarà dedicato alla musica anni 70-80-90,

Sarà presentata la canzone “D^Scoglitti, la mia vera follia” prodotta da Simone La Mattina, su testo di Antonello La Mattina.

Il concorso proporrà anche uno spazio su temi di urgente attualità. Si parlerà di violenza sulle donne, con l’intervento della psicologa Sonia Benvissuto e del maresciallo dei carabinieri Giulia Inghilterra, in servizio a Scoglitti.

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