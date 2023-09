“La corretta gestione del cane”. Un corso gratuito indetto dall’ASP di Ragusa dal 2 al 6 ottobre

Un corso gratuito di formazione per i proprietari di cani denominato “La corretta gestione del cane”. Il corso è stato organizzato dall’Asp di Ragusa e in particolare dal dipartimento di igiene urbana veterinaria e randagismo. Il corso è aperto a tutti i cittadini proprietari di cani o anche a coloro che sono interessati agli argomenti trattati.

LE INFORMAZIONI SUL CORSO

Il corso si svolgerà dal lunedì 2 ottobre al venerdì 6 ottobre, con cinque sessioni pomeridiane dalle 17:30 alle 19:30. Le lezioni si terranno presso la Sala conferenze del Settore VII – Sviluppo Economico, Zona Artigianale di Ragusa. Durante il corso verranno affrontati diversi argomenti, tra cui l’educazione del cucciolo, il comportamento del cane adulto, la prevenzione dei comportamenti aggressivi, la gestione sanitaria del cane e i doveri del proprietario. È obbligatoria e va effettuata inviando il modulo di iscrizione compilato via e-mail all’indirizzo anagrafecanina@asp.rg.it. Il modulo di iscrizione è disponibile al seguente link: Modulo di iscrizione. Il corso è gratuito ma ha un numero limitato di posti disponibili, fino a un massimo di 80 iscritti. Le richieste di iscrizione saranno accettate in ordine cronologico fino al raggiungimento dei 80 iscritti e devono essere inviate entro e non oltre il 28 settembre. Per il rilascio del patentino e/o dell’attestazione di frequenza, è necessario allegare alla richiesta d’iscrizione una fotocopia di un documento di riconoscimento e del numero di Codice Fiscale.