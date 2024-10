La città di Ragusa piange la morte di Sandra Rausa, stimatissima insegnante. Si sono svolti i funerali

La città di Ragusa è in lutto per la scomparsa di Sandra Rausa, una stimata insegnante di 56 anni, molto amata dai suoi alunni e dalla comunità. Sandra lascia il marito, Giuseppe e due figli. La sua morte è stata causata da una malattia che purtroppo non le ha dato tregua. I funerali si sono svolti stamani alle ore 10:30, presso la chiesa del Sacro Cuore di Gesù (Gesuiti). Alla famiglia le più sincere condoglianze da parte della redazione di RagusaOggi.

Foto funerale: Salvo Bracchitta

