La città di Modica piange per la prematura scomparsa di Gianni Sarta. Aveva solo 54 anni

L’intera città di Modica piange per la prematura scomparsa di Gianni Sarta, 54 anni, colto da un improvviso infarto. Gianni Sarta era una figura molto conosciuta nella città, appassionato di musica e teatro. Gianni aveva fatto parte del Modica Gospel Choir e aveva anche partecipato a una commedia teatrale. La sua prematura scomparsa lascia un vuoto incolmabile, soprattutto per il suo bambino, di soli sette anni.

LA PREMATURA SCOMPARSA

Gianni Sarta era stato ricoverato d’urgenza in ospedale alcuni giorni fa ed era stato posto in rianimazione, ma purtroppo il suo cuore non ha retto oltre. I suoi cari e la comunità sono devastati da questa perdita improvvisa e dolorosa.

I funerali si terranno giovedì pomeriggio, alle 15:30, nella chiesa di Santa Maria di Betlem. È un momento di lutto e di commozione per tutti coloro che conoscevano e amavano Gianni, e la sua assenza sarà profondamente sentita. Alla sua famiglia, le più sincere condoglianze da parte della redazione di RagusaOggi.

© Riproduzione riservata